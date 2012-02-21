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货币新闻 | 2012年 2月 21日 星期二 08:38 BJT

〔韩国数据〕韩国今年截止2月20日的贸易逆差为38.6亿美元--海关数据

路透首尔2月21日电---韩国海关周二数据显示,今年截止2月20日韩国贸易逆差为38.6亿美元,因出口增长迟缓,而进口大幅增加.

今年截至2月20日的出口较上年同期增4.2%至705.2亿美元,而同期进口大增11.5%至743.8亿美元.

路透根据海关数据计算,2月1-20日期间出口较上年同期激增25.5%,进口也增长大增25.3%.(完)

--编译 李春喜;审校 郑茵

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