路透北京2月21日电---以下为中国国家统计局公布宏观经济指标,以及海关公布外贸进出口
快讯的日程:
公布日期 经济指标 数据日期
2月
2/22 2011年国民经济和社会发展统计公报 2011年
3月
3/9 工业品价格指数(PPI) 2月
居民消费价格指数(CPI) 2月
城镇固定资产投资 2月
社会消费品零售总额 2月
工业增加值 2月
房地产投资和销售情况月度报告 2月
3/10 进出口贸易数据 2月
3/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 2月
3/27 规模以上工业企业利润 1-2月
4月
4/9 工业品价格指数(PPI) 3月
居民消费价格指数(CPI) 3月
4/10 进出口贸易数据 3月
4/13 国民经济运行情况新闻发布会
其中: 城镇固定资产投资 3月
社会消费品零售总额 3月
工业增加值 3月
房地产投资和销售情况月度报告 3月
4/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 3月
4/27 规模以上工业企业利润 1-3月
5月
5/10 进出口贸易数据 4月
5/11 工业品价格指数(PPI) 4月
居民消费价格指数(CPI) 4月
城镇固定资产投资 4月
社会消费品零售总额 4月
工业增加值 4月
房地产投资和销售情况月度报告 4月
5/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 4月
5/27 规模以上工业企业利润 1-4月
6月
6/9 工业品价格指数(PPI) 5月
居民消费价格指数(CPI) 5月
城镇固定资产投资 5月
社会消费品零售总额 5月
工业增加值 5月
房地产投资和销售情况月度报告 5月
6/10 进出口贸易数据 5月
6/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 5月
6/29 规模以上工业企业利润 1-5月
7月
7/9 工业品价格指数(PPI) 6月
居民消费价格指数(CPI) 6月
7/10 进出口贸易数据 6月
7/13 国民经济运行情况新闻发布会
其中: 城镇固定资产投资 6月
社会消费品零售总额 6月
工业增加值 6月
房地产投资和销售情况月度报告 6月
7/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 6月
7/27 规模以上工业企业利润 1-6月
8月
8/9 工业品价格指数(PPI) 7月
居民消费价格指数(CPI) 7月
城镇固定资产投资 7月
社会消费品零售总额 7月
工业增加值 7月
房地产投资和销售情况月度报告 7月
8/10 进出口贸易数据 7月
8/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 7月
8/27 规模以上工业企业利润 1-7月
9月
9/9 工业品价格指数(PPI) 8月
居民消费价格指数(CPI) 8月
城镇固定资产投资 8月
社会消费品零售总额 8月
工业增加值 8月
房地产投资和销售情况月度报告 8月
9/10 进出口贸易数据 8月
9/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 8月
9/27 规模以上工业企业利润 1-8月
10月
10/13 进出口贸易数据 9月
10/15 工业品价格指数(PPI) 9月
居民消费价格指数(CPI) 9月
10/18 国民经济运行情况新闻发布会
其中: 城镇固定资产投资 9月
社会消费品零售总额 9月
工业增加值 9月
房地产投资和销售情况月度报告 9月
70个大中城市住宅销售价格月度报告 9月
10/27 规模以上工业企业利润 1-9月
11月
11/9 工业品价格指数(PPI) 10月
居民消费价格指数(CPI) 10月
城镇固定资产投资 10月
社会消费品零售总额 10月
工业增加值 10月
房地产投资和销售情况月度报告 10月
11/10 进出口贸易数据 10月
11/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 10月
11/27 规模以上工业企业利润 1-10月
12月
12/9 工业品价格指数(PPI) 11月
居民消费价格指数(CPI) 11月
城镇固定资产投资 11月
社会消费品零售总额 11月
工业增加值 11月
房地产投资和销售情况月度报告 11月
12/10 进出口贸易数据 11月
12/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 11月
12/27 规模以上工业企业利润 1-11月
注:1.本表中的公布日期为国家统计局初步计划,如有变化将及时更新.
详情请查看国家统计局网站
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2.年度和季度国民经济运行情况新闻发布会上,国内生产总值将一并公布.(完)
--整理 尹嫄婷
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中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
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