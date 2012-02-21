《新兴市场重要经济事件预告》--2月21日-2月28日

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2月21日(二)
布鲁塞尔--欧洲经济暨财政事务理事会会议(0700).
香港--亚太经合组织(APEC)工商咨询理事会首次会议(至2月24日).
印度孟买---印度央行副总裁Subir Gokarn在孟买工商会组织的专题研讨会上发表演说(0515).
印度班加罗尔--印度央行副总裁K. C. Chakrabarty对Kristu Jayanti学院学生发表讲话(0530).
安卡拉--土耳其央行举行货币政策委员会会议(1200).
华沙--波兰央行举行货币政策理事会会议(没有利率声明宣布计划).
日内瓦--世贸组织贸易政策评估机构在土耳其召开会议(至2月23日).
伦敦--第七届经济小组年度讨论会,主题为"2012年乌克兰经济前景"(1830).
2月22日(三)
新加坡--世界海洋峰会(至2月24日).
新德里--印度总理经济顾问委员会将公布财年回顾(0530).
温得和克---纳米比亚央行宣布货币政策决议.
日内瓦--世界贸易组织(WTO)争端解决机构(DSB)会议.
开普敦--南非财政部长Pravin Gordhan在议会上发表2012年财政预算演讲(1200).
布宜诺斯艾利斯--阿根廷央行公布银行业报告(2011年12月).
2月23日(四)
印度孟买--印度央行副总裁K. C. Chakrabarty参与关键问题的集体讨论,并寻求Mint计划的解决方案(1300).
基希讷乌--摩尔多瓦央行举行货币政策会议.
摩洛哥卡萨布兰卡--摩洛哥投资者峰会:在马格里布国家经商和投资的根本途径(至2月24日).
2月24日(五)
墨西哥城--20国集团(G20)财政部副部长会议(至2月25日).
墨西哥城--国际金融协会(IIF)研讨会(至2月25日).墨西哥财政部长Jose Antonio Meade及央行总裁Agustin Carstens、IIF总裁查尔斯达拉拉(Charles Dallara)、德国央行总裁魏德曼、韩国央行总裁金仲秀、G20高层官员和银行官员出席会议.
新加坡--世界银行行长佐利克在世界海洋峰会上进行专题演讲(0045).
马尼拉--菲律宾央行举行咨询委员会会议.
印度孟买--印度央行副总裁K. C. Chakrabarty在印度银行业规范及标准委员会(BCSBI)举办的会议上发表就职演说(0400).
印度布巴内斯瓦尔--印度央行副总裁H.R. Khan在农业会议上发表就职演说(0400).
波哥大--哥伦比亚央行召开利率会议.
2月25日(六)
墨西哥城--20国集团(G20)财长及央行总裁会议(至2月26日).
印度洛纳瓦拉--印度央行副总裁K. C. Chakrabarty参与推进实施巴塞尔II途径的CAFRAL计划.
2月26日(日)
墨西哥城--20国集团(G20)财长及央行总裁会议(最终日).
2月27日(一)
坦桑尼亚阿鲁沙--国际货币基金组织(IMF)-东非共同体就区域整合召开会议(至2月28日).
缅甸仰光--第18届东南亚国协(东盟)部长会议会前会(至2月29日).
布加勒斯特--罗马尼亚央行公布月度公告最终版.
耶路撒冷--以色列央行宣布利率决议.
2月28日(二)
布达佩斯--匈牙利央行召开利率决策会议.
安卡拉--土耳其央行公布2月21日货币政策委员会会议记录.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王翔琼;审校 杜明霞
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