版本:
中国
市场报道 | 2012年 2月 21日 星期二 08:27 BJT

〔标题新闻〕美国工程公司URS将以12.5亿加元现金收购加拿大油田服务企业Flint Energy

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL4E8DK2U7]

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐