欧洲经济指标预测--2月21日-2月28日****

****日韩经济指标预测--2月24日-3月3日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月24日(五) 暂无重要经济数据公布。 2月27日当周 2月27日(一) 2100 韩国央行制造业景气判断指数(BSI) 3月 -- 78 2350 日本工业生产 1月初值 -- +0.7% 一个月预估值 -- +3.0% 两个月预估值 -- +0.8% 2350 日本零售销售(较上年同期)
路透2月20日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------2月20日当周---------------------------------
2月21日(二)
0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 1月 顺差0.02
0930 英国公共部门收支(亿英镑) 1月 盈余210 短差228.9
公共部门净借款(亿英镑) 负90 107.9
1500 欧元区消费者信心指数 2月 -- 负20.60
2月22日(三)
0630 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 1月终值 -0.2% +0.4%
(较上年同期) +2.7% +2.7%
0758 法国制造业采购经理人指数(PMI) 2月初值 49.0 48.5
服务业PMI 52.5 52.3
综合PMI -- 51.2
0828 德国制造业PMI 2月初值 51.5 51.0
服务业PMI 53.9 53.7
综合PMI -- 54.0
0858 欧元区Markit制造业PMI 2月初值 49.5 48.8
服务业PMI 50.6 50.4
综合PMI 50.6 50.4
0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月终值 +0.3% +0.3%
(较上年同期) +3.2% +3.2%
消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -1.8% -1.8%
(较上年同期) +3.4% +3.4%
0930 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果 2月 0-9-0 0-9-0
(赞成升息-赞成维持利率不变-赞成降息)
1000 欧元区工业订单(较前月) 12月 +0.7% -1.3%
(较上年同期) -2.8% -2.7%
2月23日(四)
0900 意大利消费者信心指数 2月 92.0 91.6
0900 德国Ifo企业景气判断指数 2月 108.8 108.3
现况指数 116.4 116.3
预期指数 102.0 100.9
1000 意大利对非欧盟国家贸易收支(亿欧元) 1月 -- 顺差20
1100 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 2月 负14 负16
2月24日(五)
0700 德国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季 -- -0.2%
(较上年同期) -- +1.5%
0745 法国消费者信心指数 2月 82 81
0900 意大利零售销售(较前月) 12月 -- -0.3%
(较上年同期) -- -1.8%
0930 英国GDP(较前季) 第四季修正值 -0.2% -0.2%
(较上年同期) +0.8% +0.8%
--------------------------------2月27日当周---------------------------------
2月27日(一)
0745 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 1月 -- -0.1%
0900 欧元区M3货供额三个月移动平均(较上年同期) 1月 -- +2.1%
M3货供额(较上年同期) +1.9% +1.6%
民间贷款(较上年同期) -- +1.0%
2月27日-29日
0700 德国进口物价(较前月) 1月 +0.7% +0.3%
(较上年同期) +3.1% +3.9%
2月27日-3月2日
0700 英国Nationalwide房价指数 2月 -- -0.2%
2月27日-3月2日
0700 德国实质零售销售(较前月) 1月 -- -1.4%
(较上年同期) -- -0.9%
2月27日-3月9日
0800 英国Halifax房价指数 2月 -- +0.6%
三个月房价指数(较上年同期) -- -1.8%
2月28日(二)
0000 德国CPI(较前月) 2月初值 -- -0.4%
(较上年同期) +2.0% +2.1%
HICP(较前月) -- -0.5%
(较上年同期) -- +2.3%
0700 瑞士UBS消费指标 1月 -- 0.92
0700 德国Gfk消费者信心指数 3月 -- 5.9
0815 瑞士就业岗位(万个) 第四季 -- 404.7
1000 欧元区企业景气指数 2月 -- 负0.21
经济景气指数 -- 93.4
工业景气指数 -- 负7.2
服务业景气指数 -- 负0.6
消费者景气指数 负20.1 负20.7
消费者通胀预期指数 -- 26.8(完)
--编译 吴云凌;审校 张荻
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月24日(五) 暂无重要经济数据公布。 2月27日当周 2月27日(一) 2100 韩国央行制造业景气判断指数(BSI) 3月 -- 78 2350 日本工业生产 1月初值 -- +0.7% 一个月预估值 -- +3.0% 两个月预估值 -- +0.8% 2350 日本零售销售(较上年同期)
* 美元兑日圆触及112.55日圆的两周低位 * 市场关注法国政治，因民调显示勒庞支持率上升 * 美元兑墨西哥披索跌至11月9日以来最低 * 美联储周三发布的会议记录继续打压美元 (新增文末收盘表格) 路透纽约2月23日 - 美元兑一篮子主要货币周四下跌，因市场认为美国税改没有取得进 展，周三发布的比预期更鸽派的美国联邦储备理事会(FED/美联储)会议记录继续打压美元。 美元兑日圆 最多跌0.6%，至112.55日圆的两周低位，欧元兑美元 最多升0. 4%，至1.0595美元。 对大西洋两岸政局的担忧扶助避险日圆走高，反欧盟的法国总统候选人勒庞的竞选纲领 ，美国总统特朗普的政策出台时间表，都激发了对日圆的需求。 美国新财长努钦告诉福克斯商业新闻网，特朗普政府采取的任何政策举措今年产生的影 响可能有限。他告诉美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)，希望在国会8月休会前税改议案 能获得通过。 这与过去一个月其他政客发表的评论相一致，但在一些投资者看来，这在
(除特别说明外，均为GMT时间) 1330 - 农业部公布一周出口销售(因周一总统日假期自周四推迟一天) 1500 - 商务部公布1月新屋销售 1900 - 农业部公布月度牲畜存栏量 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 王丽鑫；审校 许娜)