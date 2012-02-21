〔中国债市〕财政部将推进地方自行发债试点,探索地方举债融资机制--报载

路透上海2月21日电---中国证券报周二引述财政部部长谢旭人称,今年将稳步推进地方政府按核定规模发债试点,将地方政府债务收支纳入预算管理,积极探索建立规范的地方政府举债融资机制;在妥善处理地方存量债务的同时,严格控制新增债务.

谢旭人并表示,今年将继续切实加强政府性债务管理,将按照分类管理、区别对待、逐步化解的原则,继续妥善处理存量债务.未来将严格控制地方政府新增债务,坚决制止地方政府以各种形式违规担保承诺,以及继续规范地方政府融资平台公司管理.

自行发债是指试点省(市)在国务院批准的发债规模限额内,自行组织发行本省(市)政府债券的发债机制.财政部去年末曾首批试点上海市、浙江省、广东省、深圳市四地地方政府自行发债,但仍由财政部代办还本付息.

在优化投资结构方面,谢旭人强调,将保持合理的中央基建投资规模,主要用於支持保障性安居工程、以水利为重点的农业农村基础设施、教育文化卫生基础设施建设等方面,优先保障重点在建续建项目的资金需求,严格控制新上项目,防止重复建设,并进一步鼓励和引导民间投资健康发展.

对於2012年继续推进财税体制改革的具体内容,他表示,将增加一般性转移支付规模和比例,清理归并部分专项转移支付项目.今年将健全国家重点生态功能区转移支付制度,并完善省以下财政体制,进一步均衡省以下财力分配.

同时将继续健全增值税制度,在一些生产性服务业领域推行营业税改征增值税改革试点,逐步从制度上解决货物与劳务税收政策不协调的问题.此外,还要完善消费税制度，合理调整消费税范围和税率结构，促进节能减排和引导合理消费,以及进一步推进资源税改革，促进资源节约和环境保护.

此外,谢旭人表示,今年将认真总结房产税改革试点经验,稳步推进房产税改革试点,并研究制定环境保护税费改革方案,继续清理整合行政事业性收费和政府性基金.(完)