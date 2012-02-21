版本:
中国
货币新闻 | 2012年 2月 21日 星期二 09:26 BJT

〔路透调查〕ECB料在次轮三年期再融资操作中提供近5,000亿欧元贷款

路透伦敦2月20日电---路透调查周一显示,欧洲央行(ECB)下周将通过最新的三年期再融资操作,以最低利率向银行提供近5,000亿欧元的贷款.

超过60位分析师的预估中值显示,ECB将在2月29日的第二轮三年期放贷操作中,以1%的利率提供4,920亿欧元(6,476亿美元).受访者在过去数日里提供的预估值介於2,000亿至1兆(万亿)欧元.

对29位货币市场交易商的另一项调查显示,受访者对ECB放贷规模的预估较小,为4,700亿欧元,预估值介於2,000亿至7,500亿欧元.

BBVA分析师Pablo Zaragoza Penoucos称,"由於抵押品接受机制已有改善,我们预计认购数量会有所增加."

在12月的首轮三年期贷款招标中,银行贷出4,890亿欧元.此後ECB就放宽了对金融机构贷款抵押品的要求.

这些资金缓解了欧元区债券的压力,并帮助压低西班牙和意大利等受困国家的债券收益率(殖利率).

调查显示,即便流动性已经十分充沛,银行仍会接受ECB的资金,因为贷款条件实在太优惠而且这些资金还能为银行提供安全缓冲.

对交易商的调查显示,ECB将在其每周的七天再融资操作中提供1,350亿欧元贷款,略低於上周发放的1,430亿.预估值介於500亿至1,500亿欧元.

调查亦显示,交易商预计ECB上周可能通过证券市场计划(Securities Markets Programme, SMP)斥资5亿欧元购买二线国家债券,2月10日止当周的购买规模为5,900万欧元.(完)

--编译 吴云凌;审校 孙茉莉

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐