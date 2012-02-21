〔中国金融〕稳步化解和防控地方平台和房地产贷款风险--银监会主席

路透上海2月21日电---中国银监会主席尚福林近日再次强调,要稳步化解地方政府融资平台贷款风险,持续防控房地产贷款风险,高度重视潜在信用风险和流动性风险.

尚福林并指出,要继续布控表外业务风险,守住不发生系统性、区域性金融风险的底线.同时要确保信贷资金真正流入实体经济,缓解实体经济融资难、融资贵问题.

中国地方政府10.7万亿人民币债务中的一半以上将在未来三年内到期.多位消息人士近日表示,银监会近日针对地方平台贷提出了"政策不变、深化整改、审慎退出、重在增信"的最新方针.根据此政策导向,银行对地方政府融资平台贷款展期的条件或更为灵活.[ID:nCN1387824]

2011年在号称"史上最严"的房地产调控之下,中国房地产贷款的增速亦见明显下滑;去年末人民币房地产贷款余额的同比增速大幅回落了13.5个百分点,且全年增量占同期各项贷款增量的比例亦比上年低9.4个百分点.[ID:nCN1357208](完)

欲浏览更多详情,请点选中国银监会网站:(here)