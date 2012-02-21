〔中国金融〕稳步化解和防控地方平台和房地产贷款风险--银监会主席

金属期市：期铜下滑，对中国需求的担忧重现
路透伦敦2月23日 - 期铜价格周四下跌，因中国官员暗示可能出台楼市调控举措，市场对中国需求的担忧重现，美元上涨，也加剧了铜市的负面人气。
路透上海2月21日电---中国银监会主席尚福林近日再次强调,要稳步化解地方政府融资平台贷款风险,持续防控房地产贷款风险,高度重视潜在信用风险和流动性风险.
尚福林并指出,要继续布控表外业务风险,守住不发生系统性、区域性金融风险的底线.同时要确保信贷资金真正流入实体经济,缓解实体经济融资难、融资贵问题.
中国地方政府10.7万亿人民币债务中的一半以上将在未来三年内到期.多位消息人士近日表示,银监会近日针对地方平台贷提出了"政策不变、深化整改、审慎退出、重在增信"的最新方针.根据此政策导向,银行对地方政府融资平台贷款展期的条件或更为灵活.[ID:nCN1387824]
2011年在号称"史上最严"的房地产调控之下,中国房地产贷款的增速亦见明显下滑;去年末人民币房地产贷款余额的同比增速大幅回落了13.5个百分点,且全年增量占同期各项贷款增量的比例亦比上年低9.4个百分点.[ID:nCN1357208](完)
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--发稿 刘昕; 审校 杨淑祯
路透伦敦2月23日 - 期铜价格周四下跌，因中国官员暗示可能出台楼市调控举措，市场对中国需求的担忧重现，美元上涨，也加剧了铜市的负面人气。
路透2月23日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 302.6 46 302.3 8 * 3月 289.7 131 291.8 23 * 4月 283.3 251 285.6 42 * 5月 275.2 1086 277.7 323 * 6月 269.7 9740 272.1 2248 * 7月 269.4 4185 269.1 1434 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。
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