〔中国公开市场〕今日将不进行正回购操作--业内人士

路透上海2月21日电---业内人士周二透露,中国人民银行公开市场今日将不进行正回购操作.

业内人士周一称,公开市场一级交易商当日仅上报了28天和91天两种正回购需求,而没有相关央票信息.例行在周二发行的一年期央票可能将继续暂停发行.[ID:nCN1399414]

中国人民银行周六宣布,将自24日(周五)起下调存款准备金率0.5个百分点,为今年首次调降.央行此举颇令市场愕然,因为就在一天前其刚刚以逆回购方式向部分"乾旱"机构放水.显然,此次意外降准凸显央行促信贷、稳增长的政策意图,并不意味着政策全面宽松,央行谨慎态度暂时尚未改变.[ID:nCN1398558]

但银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周一续涨,整体资金面仍偏紧.业内人士认为,流动性回暖仍需待利好预期得以兑现之时.[ID:nCN1399398]

央行公开市场上周一年期央票连续第七周停发,三个月品种亦缺席近两个月.具体操作上,仅进行了28天和91天期两次正回购操作,金额分别为60亿元人民币和100亿元,利率均走稳.[ID:nCN1393432]

央行公开市场最近一次央票发行是在2011年12月27日,发行品种为一年期,发行量40亿元,参考收益率3.4875%.(完)