〔中国公开市场〕今日将不进行正回购操作--业内人士

《美国重要政经日程》-2月24日
(除特别说明外，均为GMT时间) 1330 - 农业部公布一周出口销售(因周一总统日假期自周四推迟一天) 1500 - 商务部公布1月新屋销售 1900 - 农业部公布月度牲畜存栏量 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 王丽鑫；审校 许娜)
路透上海2月21日电---业内人士周二透露,中国人民银行公开市场今日将不进行正回购操作.
业内人士周一称,公开市场一级交易商当日仅上报了28天和91天两种正回购需求,而没有相关央票信息.例行在周二发行的一年期央票可能将继续暂停发行.[ID:nCN1399414]
中国人民银行周六宣布,将自24日(周五)起下调存款准备金率0.5个百分点,为今年首次调降.央行此举颇令市场愕然,因为就在一天前其刚刚以逆回购方式向部分"乾旱"机构放水.显然,此次意外降准凸显央行促信贷、稳增长的政策意图,并不意味着政策全面宽松,央行谨慎态度暂时尚未改变.[ID:nCN1398558]
但银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周一续涨,整体资金面仍偏紧.业内人士认为,流动性回暖仍需待利好预期得以兑现之时.[ID:nCN1399398]
央行公开市场上周一年期央票连续第七周停发,三个月品种亦缺席近两个月.具体操作上,仅进行了28天和91天期两次正回购操作,金额分别为60亿元人民币和100亿元,利率均走稳.[ID:nCN1393432]
央行公开市场最近一次央票发行是在2011年12月27日,发行品种为一年期,发行量40亿元,参考收益率3.4875%.(完)
--发稿 周晓峰; 审校 林高丽
(除特别说明外，均为GMT时间) 1330 - 农业部公布一周出口销售(因周一总统日假期自周四推迟一天) 1500 - 商务部公布1月新屋销售 1900 - 农业部公布月度牲畜存栏量 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 王丽鑫；审校 许娜)
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路透纽约2月23日 - 美国公债收益率周四下跌，因投资者担忧特朗普政府的政策缺乏细节，且怀疑其提议的改革对经济造成的影响是否会像很多人最初认为的那么大。