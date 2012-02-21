〔新债招标〕中石油集团七年期企业债利率4.50%,15年5.00%--业内人士

《美国重要政经日程》-2月24日
(除特别说明外，均为GMT时间) 1330 - 农业部公布一周出口销售(因周一总统日假期自周四推迟一天) 1500 - 商务部公布1月新屋销售 1900 - 农业部公布月度牲畜存栏量 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 王丽鑫；审校 许娜)
路透上海2月21日电---多名业内人士周二透露,中国石油天然气集团公司今日招标发行的七年期固息企业债,中标利率4.50%;15年期品种利率则为5.00%.
中石油集团此前公告显示,该期债为中石油集团今年第二期企业债券,两个期限品种的发行规模均为为100亿元.牵头主承销商为银河证券,联席主承销商为中金公司、国开证券、宏源证券000562.SZ等.采用单一利率(荷兰式)招标方式.发行期为2月22-23日,缴款截止时间为2月23日上午11:00.
中石油集团为中国石油(0857.HK)(601857.SS)的母公司.经联合资信评估有限公司综合评定,中石油集团主体信用级别为AAA级,本期债券信用级别为AAA级.
该债券募集资金160亿元拟用於西气东输二线项目建设;40亿元拟用於补充公司在实际生产、经营中的营运资金需要.(完)
--发稿 曾菱; 审校 张喜良
(除特别说明外，均为GMT时间) 1330 - 农业部公布一周出口销售(因周一总统日假期自周四推迟一天) 1500 - 商务部公布1月新屋销售 1900 - 农业部公布月度牲畜存栏量 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 王丽鑫；审校 许娜)
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路透纽约2月23日 - 美国公债收益率周四下跌，因投资者担忧特朗普政府的政策缺乏细节，且怀疑其提议的改革对经济造成的影响是否会像很多人最初认为的那么大。