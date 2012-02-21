《热点透视》相比于放宽银行贷款限制,中国更应大力发展债券市场

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Wayne Arnold; 编译 郑茵

路透香港2月20日电---在上月新增贷款出现令人恐慌的下滑之後,中国当局放宽贷款限制,这无疑让市场感到欣喜.但其采用的放宽方式为调降存款准备金率,却并不能保证释放出的资金流向需求最迫切的经济部门.要想解决企业贷款难问题,进一步放开债券市场也许是更好的做法.当局已采取了鼓舞人心的举措,但似乎对开辟新的信贷渠道心存谨慎,担心这会给银行业的生存造成过大压力.

债券发行已呈增多之势.中国企业去年共发债4,100亿美元,较2010年跳增52%,但仍只相当於银行贷款的约三分之一.这方面的需求很大.问题在於中国的债券市场一分为三,各有各的监管部门.一家监管机构负责批准大型国有企业发行长期债券,这类企业受到保险公司或养老基金等投资者的青睐.上市公司发债需要得到股市监管机构批准.而发展最为迅猛的商业票据市场,则是中国人民银行下属准监管性质金融协会的势力范围.

债券投资者急需投资,因此对於那些有幸能够进入债市融资的企业,发债要比贷款成本更低.去年发债最多的要数大型国有政策银行.

中国给人的印象是准备进一步发展债券市场,国内债券回购市场,中央结算机构和债券保险制度已相继建立.1月全国金融工作会议召开後媒体纷纷报导,称中国倾向於取消20年来对国债期货交易的禁令,并推出高收益债交易.但要想刺激债券发行和交易增长,需要消除分隔市场的监管障碍,进一步向海外承销商和投资者开放市场,才能刺激债市的发展壮大,而目前这样的条件几乎并不具备.

这些举措或有助於小型服务企业获得信贷,中国经济发展要想降低对出口和固定资产投资的依赖,势必要大力发展这类企业.但正在因成长缓慢而发愁的银行业会为此面临更加激烈的竞争.和亚洲其他国家的政府一样,中国政府依靠银行业将资金输送给那些重点发展行业.发展债券市场意味着放弃一部分对中国储蓄资金配置的控制权.因此,不要指望中国债券市场的现代化进程能在朝夕之间完成.(完)