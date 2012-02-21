《银行观点》中国未来更大的货币政策放松力度依然可期--招行

路透上海2月21日电---以资产计中国第六大银行--招商银行(3968.HK)(600036.SS)金融市场部最新报告认为，央行本次下调存准率向市场释放出政策放松基调不变的信号，但提升实体经济需求不可能单靠短期政策效果一蹴而就，未来更大的放松力度及节奏依然可期。

**资金面抽紧触发存准率下调**

本次存准金的下调，上周四以来的资金大幅抽紧是触发因素，而银行资金面持续处於紧平衡状态以及信贷投放低迷是推动本次存准率下调的内在原因。

本次存准率释放资金大约4,000亿，考虑到上周中小银行刚补缴存准金，股份制银行贷存比约束并没有实质放松，公开市场到期量较小，以及外汇占款持续不振，本次存准金对市场预期的引导大於实质影响。

实际上，制约信贷的更重要的是需求的疲软，这从1月份中长期信贷疲软及票据直贴利率的大幅下挫可以得到印证。

**债市走向仍需关注经济表现**

在此之前，市场对政策面迟迟不见放松引发了债市调整，中长端收益率出现一波反弹走势，市场心态上，机构避险及降低杠杆的情绪非常明显。一级市场认购需求明显减弱，同时发行利率开始上扬，进而带动二级市场收益率回升。

本次降准虽然并不意味着这轮调整将结束，但也给市场较为正面的反馈。这也从另一方面表明，信贷弱势局面很可能超出预期，这未来经济局面很可能未如前期市场预期的那麽乐观。

我们认为，确立当前经济及资金面运行路径将是决定未来一段时间债市的走势的关键因素。虽然部分市场观点将当前经济环境与09年初的经济快速反弹并拉动收益率回升的情景作比较，认为债市底部已经提前到来，但我们认为目前经济环境难以复制当年货币政策快速放松并与大规模投资相配合的环境。更为可能的路径是，经济呈“L”型或“U”型缓步触底的过程。

而从资金面上看，未来“宽信贷”相关政策出台的可能性较为明朗，但央行对资金面的态度则隐晦得多，今年M2的目标定位14%，低於前期水平，同时在公开市场操作上，目前回购利率并未明显回落到“宽松”区间，但公开市场回笼力度并未明显放松，未来货币政策究竟是运行在“宽货币，宽信贷”还是“紧货币，宽信贷”将决定市场资金的流向。这也是导致市场分歧较大的关键之处。

**短期关注点**

短期内，不排除收益率还将小幅调整。长端收益率很可能将成箱体震荡趋势，10年国债在3.5%左右将是一个中性的区间，在此区间内收益率向上或向下的幅度均不会过大，可择机进行波段操作。而从中期角度而言，债市“慢牛”氛围并未结束。

关注2月份信贷投放。如果2月份信贷投放依然低迷，不排除有新的放松政策出台。

关注物价下行的幅度。2月份1-2周的商务部食品农产品价格持续下滑，但统计局50城市食品价格回落幅度不明显，2月份物价先行数据依然值得关注。

关注外汇占款投放情况。市场普遍预期1月份外汇占款有所恢复。其复苏程度及未来持续性情况将关系到货币政策取向。值得进一步关注。

欧债危机形势趋稳减缓热钱流出,令中国1月外汇占款重现增长,扭转了此前连续三个月的跌势,但当月财政存款季节性大幅增加却将其投放之功完全化解,这也许正是上周末央行意外再降存款准备金率的真正用意.[ID:nCN1400274](完)