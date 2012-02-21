〔韩国汇市〕韩元微跌,交易员等候希腊救助协议敲定

路透首尔2月21日电---韩元兑美元周二早盘微跌,因交易员离场等待希腊最终敲定救助协议,同时寻求市场走向的明确迹象.
0125GMT,韩元KRW=KRW=KFTC报1,124.7,略低於周一此间市场收盘价1,123.5.
数据显示,韩国今年迄今录得高额贸易逆差,亦令韩元承压,但未引发市场剧烈波动,因出口数据的疲弱表现已被市场消化.[ID:nCN1401042]
"韩元承压,因希腊敲定救助协议推迟,"一本土银行交易员表示.
0125GMT,3月三年期公债期货KTBc1涨0.04点至104.16.
0125 GMT 上日收市价
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美元/韩元KRW= 1,124.7 1,123.5
日圆/韩元JPYKRW=R 14.0968/084 14.1458/574
韩国公债期货KTBc1* 104.16 104.12
韩国综合股价指数.KS11 2,025.70 2,024.90
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* 为三年期公债近月期约报价.(完)
--编译 李爽;审校 徐文焰
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