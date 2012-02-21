《KEMP专栏》欧盟制裁伊朗是搬砖头砸自己的脚

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp 编译 吴云凌

路透伦敦2月17日电---遍及欧盟(EU)的企业和消费者开始为该地区禁止伊朗原油进口的决定付出代价.

欧洲自身的债务危机和经济停滞,已经让许多企业和家庭度日如年,以英镑和欧元计的原油价格逼近纪录高位,更是让他们雪上加霜.

制裁甚至还没有进入全面实施阶段,就已经导致燃料成本剧升了.

在支持者看来,制裁是低成本的手段,能够在加大伊朗政府压力的同时,又不会引发油价骤升,进而冲击全球经济.

沙特及其海湾盟国将联手向欧洲提供额外的石油,以弥补伊朗原油供给空缺.

另一方面,中国、印度和其他新兴市场会不动声色地继续进口伊朗石油,数量甚至会大过以往.不过它们会善用得以增强的议价力来确保大幅折让,甚至可能组成买方卡特尔(cartel).

制裁的结果按理不会引起全球市场石油供应总量产生变动,只会导致伊朗政府的石油收入大幅减少.只要市场反应"理性",油价受到的影响就微乎其微,消费者也不会背负什麽成本.

不幸的是,结果并不如人意.油价对伊朗出口问题以及南苏丹、也门(叶门)和叙利亚减产的反应是猛烈上涨.虽然沙特已经增产,但闲置产能缩减让市场对出现进一步供应中断的危险感到惴惴不安.

看来油价可能会继续升高,直至经济放慢导致闲置产能恢复到更稳妥的缓冲水准为止.欧洲的企业和家庭不仅要支付更高的燃料成本,还需面对英国央行所说的更猛烈的经济"逆风".

**制裁战略**

在名为"针对伊朗央行制裁的石油市场影响"的报告中,保卫民主基金会(Foundation for Defense of Democracies)的制裁鼓吹者Mark Dubowitz和Reuel Marc Gerecht保证,"只要有足够的前置时间,油市能够对多数制裁事件作出调整".这份报告影响颇大,在华盛顿和欧洲各国首府间被广泛流传.

"有可能在减少伊朗石油收入的同时又不会减少伊朗石油供应,"他们写道.

该报告根据参与制裁的国家数目、其他石油输出国组织(OPEC)成员国是否提高自身产出来弥补供应缺口、以及伊朗石油的剩余买方是否联合谋取价格大幅折让等情况,详细估测了伊朗原油的折价水平以及对政府收入的影响.

Dubowitz和Gerecht还评估了对全球油价的影响,声称如果市场反应"理性",油价根本不必然会上升;但如果市场出现恐慌或者伊朗政府陷入危机,油价就可能最多大涨40-50%.

"即使(制裁)没有导致石油实货市场崩溃,金融市场的反应也可能推升油价.其他OPEC产油国增产来消除伊朗供应中断的承诺、默许中方企业进口、以及给予其他公司充分的调整时间,会最大程度地降低对油价的影响,并对伊朗石油收入影响极大化,"报告作者写道.

"让金融和能源交易商明确了解这种战略意图,能够减轻市场恐慌反应的风险."

**其他供应干扰**

Dubowitz和Gerecht提出许多会左右制裁对油价和伊朗收入影响的因素(包括禁运的执行程度、OPEC的反应、伊朗剩余客户之间的共谋、以及金融市场对实际供应减少同预期差距的反应等).

但是他们没能充分估计伊朗为先前出口给欧盟、韩国和日本的全部石油找到替代市场的能力,特别是在其他金融制裁效应浮现,且购买伊朗原油的国家面临越来越多付款问题.

更重要的是,他们没能评估对伊朗制裁与其他供应中断可能的互动.报告通篇的隐含假设是"其他条件不变".作者假设其他供应来源和需求如预期般增长.他们没有为其他国家的产出和出口出现意外加速成长或突然减少的情景留出思索余地.

这种假设成为制裁政策的致命弱点.由於买家与伊朗企业进行交易时面临着遵守其他金融限制的压力,伊朗难以将所有出口都直接引向亚洲的发展中国家.与此同时,南苏丹、也门和叙利亚减产又增大了对沙特和伊朗原油的需求.

沙特已经着力于填补供应缺口.但国际能源署(IEA)报告显示1月石油库存增幅低於通常水平,暗示沙特想要填上其他国家的出口减损并满足需求恐怕力不从心.此外,增产导致沙特的有效闲置产能低於每日200万桶.

市场目前就只差一个重大供给中断,便会走到闲置产能耗竭的境地,重返盘踞2008年上半年的意外紧俏局面.油价将相应上涨,放慢全球经济并削减需求增幅,直至库存和产能重新达到更加适宜的水平.

**欧洲曝险最大**

价格上涨会影响所有石油进口国,但对英国和欧元区的冲击最大,因为英镑和欧元贬值.

以美元计算的油价距2008年7月危机深渊期间所及的峰值仍有一段距离.近月美国原油期货交投于每桶103美元附近,布兰特原油略低於120美元,两种合约的价格均远低於四年前在140美元上方创下的纪录水准.

但以英镑计的油价已经远超2008年水平,欧元计价的原油较2008年峰值的差距只剩不到2%(表1).

与此相比,以人民币和日圆计价的布兰特原油较2008年7月高点仍分别低20%和40%,源於这两种货币的升值(表2).

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(表1)(here)

(表2)(here)

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由於欧洲的能源税远重于日本和美国,因此原油价格上涨对欧盟零售消费者和企业整体燃料开支的影响比其他地方小.根据OPEC数据,2010年英国、法国、德国和意大利每升燃油的零售成本中税项所占比重达到60-66%,同期美国的比重为16%.

若排除币值因素,原油价格上升对美国的影响会相对大得多.可是一旦将币值影响纳入考量,就只有欧盟消费者要面对创纪录的汽油、柴油和家用取暖油成本了.同时由於欧盟许多地区煤气和供电价格与原油价格的联动,消费者还得承受这两种商品涨价的痛楚.

欧盟各国外长不顾自家能源部长和顾问对可能後果提出的警告,执意实施禁运制裁,结果受伤最深的却是欧洲的企业和家庭,真是一大讽刺.(完)