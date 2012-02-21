〔新债招标〕中国国开行10年增发债收益率超预期,资金偏紧为主因(更新版)

《美国重要政经日程》-2月24日
(除特别说明外，均为GMT时间) 1330 - 农业部公布一周出口销售(因周一总统日假期自周四推迟一天) 1500 - 商务部公布1月新屋销售 1900 - 农业部公布月度牲畜存栏量 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 王丽鑫；审校 许娜)
(新增交易员评论和更多背景)
* 国开行10年期增发债中标收益率4.1017%
* 固息债认购倍数1.29倍
* 资金偏紧限制投标热情,收益率水平超预期
路透上海2月21日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周二招标的2011年第20期10年期增发固息金融债,中标收益率4.1017%,明显高於市场预期.该期债需求相对中性,加之资金面依然偏紧,限制投标热情.
分析人士指出,存款准备金率将自周五起下调,而本期债缴款日为周四,未能享受存准率调整带来的利好,资金并不太乐观是投标热情不如预期的主要原因.
业内人士透露,国开行上午招标的10年期固息(2011年第20期)增发金融债,中标收益率为4.1017%,明显高於於市场预期均值4.03%,亦突破4.00-4.08%的预测区间.投标倍数为1.29倍.
"需求一般,资金紧张,把收益率推起来了,"北京一银行交易员表示.
国开行於2011年3月30日发行第20期固息金融债CN110220=CFXM,期限10年.当期的发行额为150亿元,票面利率4.50%.目前该券剩余期限为9.132年,二级市场上成交颇为稀少.
上述交易员指出,二级市场的清淡表现,亦会限制一级投标热情.参与主体还是银行,毕竟该期限受银行偏爱.此外,由於投资者对後市看法存分歧,部分交易盘看重波段性机会亦会适当参与.
中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周二早盘涨跌互现,短期资金仍显紧张,隔夜回购利率小涨.市场对後续资金面回暖信心充足,跨越降准实际生效日的七天回购利率已显跌势.[CN/CN]
今日亦有大规模信用债招标发行.多名业内人士透露,中国石油天然气集团公司今日招标发行的七年期固息企业债,中标利率4.50%;15年期品种利率则为5.00%.两个期限发行规模均为100亿元.[ID:nCN1401336]
中央国债登记结算公司固息金融债收益率曲线<0#IFSVYBMK=>最新报价显示,10年期固息政策金融债最新收益率报4.0650%;二级市场上,剩余期限约9.321年的国开行固息债110238券最新双边报价tCN110238=CFXM在4.08%/4.00%.
中国央行将自24日(周五)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为今年首次下调.前次下调则在去年12月5日,是近三年来首次调降,下调幅度亦为50个基点.本次下调後,大型金融机构的存准率将调降至20.5%,预计将向金融系统注入资金约4,000亿元人民币.[ID:nCN1398558]
刊登在中国债券信息网的公告显示,该增发债为国开行今年第九期金融债.具体条款如下:
第9期
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发行总量 200亿元
期限/计息方式 10年/固息(2011年第20期增发)
招标方式 单一价格(荷兰式)招标
缴款日 2月23日
起息日 2011年4月7日
发行期 2月22日-2月23日
上市日 2月29日
基本承销额 有
付息频率 按年付息
发行人增发权利 保留
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国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.(完)
--发稿 冉莹; 审校 丁淑琴
(除特别说明外，均为GMT时间) 1330 - 农业部公布一周出口销售(因周一总统日假期自周四推迟一天) 1500 - 商务部公布1月新屋销售 1900 - 农业部公布月度牲畜存栏量 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 王丽鑫；审校 许娜)
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路透纽约2月23日 - 美国公债收益率周四下跌，因投资者担忧特朗普政府的政策缺乏细节，且怀疑其提议的改革对经济造成的影响是否会像很多人最初认为的那么大。