〔新债招标〕中国国开行10年增发债收益率超预期,资金偏紧为主因(更新版)

(新增交易员评论和更多背景)

* 国开行10年期增发债中标收益率4.1017%

* 固息债认购倍数1.29倍

* 资金偏紧限制投标热情,收益率水平超预期

路透上海2月21日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周二招标的2011年第20期10年期增发固息金融债,中标收益率4.1017%,明显高於市场预期.该期债需求相对中性,加之资金面依然偏紧,限制投标热情.

分析人士指出,存款准备金率将自周五起下调,而本期债缴款日为周四,未能享受存准率调整带来的利好,资金并不太乐观是投标热情不如预期的主要原因.

业内人士透露,国开行上午招标的10年期固息(2011年第20期)增发金融债,中标收益率为4.1017%,明显高於於市场预期均值4.03%,亦突破4.00-4.08%的预测区间.投标倍数为1.29倍.

"需求一般,资金紧张,把收益率推起来了,"北京一银行交易员表示.

国开行於2011年3月30日发行第20期固息金融债CN110220=CFXM,期限10年.当期的发行额为150亿元,票面利率4.50%.目前该券剩余期限为9.132年,二级市场上成交颇为稀少.

上述交易员指出,二级市场的清淡表现,亦会限制一级投标热情.参与主体还是银行,毕竟该期限受银行偏爱.此外,由於投资者对後市看法存分歧,部分交易盘看重波段性机会亦会适当参与.

中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周二早盘涨跌互现,短期资金仍显紧张,隔夜回购利率小涨.市场对後续资金面回暖信心充足,跨越降准实际生效日的七天回购利率已显跌势.[CN/CN]

今日亦有大规模信用债招标发行.多名业内人士透露,中国石油天然气集团公司今日招标发行的七年期固息企业债,中标利率4.50%;15年期品种利率则为5.00%.两个期限发行规模均为100亿元.[ID:nCN1401336]

中央国债登记结算公司固息金融债收益率曲线<0#IFSVYBMK=>最新报价显示,10年期固息政策金融债最新收益率报4.0650%;二级市场上,剩余期限约9.321年的国开行固息债110238券最新双边报价tCN110238=CFXM在4.08%/4.00%.

中国央行将自24日(周五)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为今年首次下调.前次下调则在去年12月5日,是近三年来首次调降,下调幅度亦为50个基点.本次下调後,大型金融机构的存准率将调降至20.5%,预计将向金融系统注入资金约4,000亿元人民币.[ID:nCN1398558]

刊登在中国债券信息网的公告显示,该增发债为国开行今年第九期金融债.具体条款如下:

第9期

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发行总量 200亿元

期限/计息方式 10年/固息(2011年第20期增发)

招标方式 单一价格(荷兰式)招标

缴款日 2月23日

起息日 2011年4月7日

发行期 2月22日-2月23日

上市日 2月29日

基本承销额 有

付息频率 按年付息

发行人增发权利 保留

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国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.(完)