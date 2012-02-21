美国大使称伊朗有在也门活动迹象

《美国重要政经日程》-2月24日
(除特别说明外，均为GMT时间) 1330 - 农业部公布一周出口销售(因周一总统日假期自周四推迟一天) 1500 - 商务部公布1月新屋销售 1900 - 农业部公布月度牲畜存栏量 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 王丽鑫；审校 许娜)
(本文由路透中文网编译)
路透萨纳2月20日电---美国驻也门大使费尔斯坦（Gerald Feierstein）周一称，伊朗在也门变得更加活跃，可能对该国的稳定和安全构成更大的威胁。此番言论凸显濒临垮台的也门可能还面临另外的不稳定因素。
费尔斯坦的这一警告可能加重海湾地区逊尼派长期以来的担忧，即什叶派穆斯林大国--伊朗正试图从该地区的动荡中获利。
他在也门总统大选前一天接受采访时称：“我们确实看到，伊朗正在试图提高其在这里（也门）的存在，我们认为这对也门的稳定和安全不利。”也门将举行大选，选出新总统接替萨利赫，以结束其三十年的统治。
“我们肯定看到了伊朗金融活动的增长。伊朗不仅努力提高对什叶派宰德教派（Shia Zaidi）影响，同时还加强对逊尼派的影响。”
“我们觉得，我们有伊朗将增强军事能力相关活动的证据。这是最近出现的现象，伊朗正在对该国这段时期政局不稳、政府对多数地区失去控制加以利用。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
(除特别说明外，均为GMT时间) 1330 - 农业部公布一周出口销售(因周一总统日假期自周四推迟一天) 1500 - 商务部公布1月新屋销售 1900 - 农业部公布月度牲畜存栏量 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 王丽鑫；审校 许娜)
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路透纽约2月23日 - 美国公债收益率周四下跌，因投资者担忧特朗普政府的政策缺乏细节，且怀疑其提议的改革对经济造成的影响是否会像很多人最初认为的那么大。