美国大使称伊朗有在也门活动迹象

(本文由路透中文网编译)

路透萨纳2月20日电---美国驻也门大使费尔斯坦（Gerald Feierstein）周一称，伊朗在也门变得更加活跃，可能对该国的稳定和安全构成更大的威胁。此番言论凸显濒临垮台的也门可能还面临另外的不稳定因素。

费尔斯坦的这一警告可能加重海湾地区逊尼派长期以来的担忧，即什叶派穆斯林大国--伊朗正试图从该地区的动荡中获利。

他在也门总统大选前一天接受采访时称：“我们确实看到，伊朗正在试图提高其在这里（也门）的存在，我们认为这对也门的稳定和安全不利。”也门将举行大选，选出新总统接替萨利赫，以结束其三十年的统治。

“我们肯定看到了伊朗金融活动的增长。伊朗不仅努力提高对什叶派宰德教派（Shia Zaidi）影响，同时还加强对逊尼派的影响。”

“我们觉得，我们有伊朗将增强军事能力相关活动的证据。这是最近出现的现象，伊朗正在对该国这段时期政局不稳、政府对多数地区失去控制加以利用。”（完）