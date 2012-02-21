《热点透视》油价涨势或许在威胁到全球经济成长之前就已筋疲力竭

《美国重要政经日程》-2月24日
(除特别说明外，均为GMT时间) 1330 - 农业部公布一周出口销售(因周一总统日假期自周四推迟一天) 1500 - 商务部公布1月新屋销售 1900 - 农业部公布月度牲畜存栏量 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 王丽鑫；审校 许娜)
(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Kevin Allison; 编译 侯向明
路透伦敦2月20日电---布兰特原油每桶120美元的价格对全球经济是否是一种威胁,最好有人能告诉股票市场.摩根士丹利资本国际公司(MSCI)全球股指今年几乎与油价的上涨步伐同步.目前,强於预期的经济成长似乎遮蔽了股市投资者对原油供给吃紧的担忧.市场对伊朗局势的忧虑或令交投不稳.但如果波斯湾未出现严重的局势升级,那麽原油价格的任何大幅上涨走势多数应会自行修正.
不应忽略供给面风险.伊朗针对欧盟原油禁运采取先发制人的决定,停止向英国和法国出口原油,但这不太可能会对油价造成太过持久的影响.英法两国都不是完全依赖进口伊朗原油,而在欧盟1月决定对伊实施原油禁运以来,欧洲买家有足够时间来寻找替代供给来源.
此外亦有可能出现其它方面的供给中断,这会令人感到意外.比如近期南苏丹暂停每日原油出口35万桶.但是形势还要比这个更加严重,才会导致实质性的问题.南苏丹减少的产出还不到全球石油需求的0.5%,也只是伊朗原油日出口量250万桶的约七分之一.德意志银行分析师估算,不含欧盟对伊朗的原油禁运,全球每日主要的原油供给中断规模总计约120万桶.假定至少还有部分的伊朗原油在继续出口,加上石油输出国组织(OPEC)的闲置产能,应能弥补供给的中断.国际能源署(IEA)预计OPEC闲置产能为每日280万桶.
没错,原油市场罕见趋紧,但供给面风险是众所周知的,且应已经在油价中有所体现.这使得需求因素更有可能是近期油价上涨的背後推手.美国经济数据喜人,亚洲需求亦增多.货币政策亦仍然相当的宽松,其中中国、欧洲和日本近几周纷纷采取新的举措来提振市场流动性.
在一个受欢迎的投资标的相对缺少的环境中,这些因素或给大宗商品价格构成支撑.但在大多数情况下,一个由需求驱动的价格飙涨走势,在其威胁到全球经济成长之前,就已筋疲力竭.(完)
--译文审校 王冠中
(除特别说明外，均为GMT时间) 1330 - 农业部公布一周出口销售(因周一总统日假期自周四推迟一天) 1500 - 商务部公布1月新屋销售 1900 - 农业部公布月度牲畜存栏量 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 王丽鑫；审校 许娜)
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