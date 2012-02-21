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货币新闻 | 2012年 2月 21日 星期二 10:22 BJT

〔新西兰数据〕一年平均通胀率预期为2.24%,两年预期为2.5%--央行调查

路透惠灵顿2月21日电---新西兰央行调查周二显示,新西兰第一季的通胀预期下降,因未来经济增长保持稳定.

代表新西兰央行进行的季度预期调查显示,企业管理者对新西兰未来一年平均通胀率预期为2.24%,11月进行的前次调查为2.72%.

两年期通胀预期亦从2.82%降至2.5%.

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