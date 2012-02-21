《外汇动态》美元/坡元因空头回补上涨,关注希腊协议进展

0146GMT---美元/新加坡元SGD=D3因空头回补上涨,欧洲财长艰难磋商以期达成希腊援助协议.
美元/坡元上涨0.2%,至1.2549.交易员和分析师预计,即使欧元区达成协议,汇价仍可能进一步上涨,称市场已对协议达成的预期做出反应.
欧元区财长周一向批准第二轮希腊救援更进一步.条件严苛的1,300亿欧元救援计划协议,将可避免希腊立即违约,让困扰欧元区数月的不确定因素告一段落.此次救援将解希腊偿付债务的燃眉之急,但不大可能重振该国经济.[ID:CN1400738].(完)
--编译 许娜;审校 张荻
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