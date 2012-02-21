〔全球金融〕还不到时候确定对IMF增资多少以助其应对欧债危机--安住淳

路透东京2月21日电---日本财务大臣安住淳周二表示,若现在就希望20国集团(G20)确定对国际货币基金组织(IMF)具体出资多少,来扩大该机构放贷能力以助其应对欧债危机,还有点为时太早.

IMF目前在寻求筹集6,000亿美元资金以帮助解决欧债危机,但非欧元区国家希望欧元区成员国自身先为IMF增资.

安住淳在内阁会议後对记者表示,G20财长2月25-26日在墨西哥城会晤时,不大可能就为IMF增资一事达成具体协议.

"在我看来,就IMF一事,我们还没到就具体出资额达成共识的阶段,"安住淳还补充说,他预计讨论重点将是如何确立一项融资方案,运用IMF力量来对抗债务危机.

他并重申,如果要为IMF增资,日本将在同美国磋商的同时,与中国密切协调合作.美国此前已表示,反对进一步为IMF出资来解决欧债危机.(完)