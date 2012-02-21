〔中国公开市场〕央行降存准後仍暂停央票及正回购,因流动性紧张(更新版)

(新增交易员评论和更多背景)

* 公开市场周二未不进行正回购操作

* 央票及正回购均停发,因市场流动性紧张

路透上海2月21日电---业内人士周二透露,中国人民银行公开市场今日未进行正回购操作.而央票及正回购操作均暂停,表明央行虽及时下调了存款准备金率,但流动性紧张局面未改,因此操作仍谨慎.

"流动性那麽紧,还发什麽啊",上海一银行交易员说,本周资金面压力大,加上公开市场到期量少,全周停发也都是可能的.

央行於上周六宣布下调存准率,但本周五降准才开始生效,资金面偏紧的情况无法立即缓解,继银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周一呈普涨走势後,周二则涨跌互见.

业内人士周一曾称,公开市场一级交易商当日仅上报了28天和91天两种正回购需求,而没有相关央票信息.本周央票或继续停发.但按照惯例,央行周三还会要求机构上报需求,不排除央行届时新增周四的三个月央票需求的可能性.

中国央行将自周五(24日)起下调存款准备金率0.5个百分点,为今年首次调降.此次意外降准凸显央行促信贷、稳增长的政策意图,并不意味着政策全面宽松,央行谨慎态度暂时尚未改变.[ID:nCN1398558]

央行公开市场上周一年期央票连续第七周停发,三个月品种亦缺席近两个月.具体操作上,仅进行了28天和91天期两次正回购操作,金额分别为60亿元人民币和100亿元,利率均走稳.[ID:nCN1393432]

央行公开市场最近一次央票发行是在2011年12月27日,发行品种为一年期,发行量40亿元,参考收益率3.4875%.

此前多数时间央行公开市场操作方式是:周二发行一年期央票,及28天期正回购;周四发行三个月和三年期央票,以及91天正回购.在具体操作中,一般每周央票发行时间相对固定,正回购则视需求而定.另外,三年期央票的发行频率不如一年和三个月品种有规律.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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央票发行(周二) --

(周四) --

正回购 (周二) --

(周四) 待定

央票到期 20

正回购到期 --

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