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货币新闻 | 2012年 2月 21日 星期二 10:58 BJT

〔中国煤炭〕1月煤炭进口同比增长3.9%至1,965万吨--行业网站

路透北京2月21日电---中国煤炭行业网站--煤炭市场网公布,中国1月煤炭进口(含褐煤)同比增长3.9%,至1,965万吨.

网站援引海关数据显示,2012年1月份中国进口硬煤1,637万吨,当月同比下降1.1%,环比下降23.4%.

2012年海关统计煤炭进口量与去年略有不同,煤炭进口量中增加了褐煤进口的统计.而去年海关数据的进口煤炭应该称硬煤,今年则包括硬煤和褐煤。(完)

更多细节,请点选电煤网网站(here)

--发稿 李文科;审校 乔艳红

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