〔中国煤炭〕1月煤炭进口同比增长3.9%至1,965万吨--行业网站

《美国重要政经日程》-2月24日
(除特别说明外，均为GMT时间) 1330 - 农业部公布一周出口销售(因周一总统日假期自周四推迟一天) 1500 - 商务部公布1月新屋销售 1900 - 农业部公布月度牲畜存栏量 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 王丽鑫；审校 许娜)
路透北京2月21日电---中国煤炭行业网站--煤炭市场网公布,中国1月煤炭进口(含褐煤)同比增长3.9%,至1,965万吨.
网站援引海关数据显示,2012年1月份中国进口硬煤1,637万吨,当月同比下降1.1%,环比下降23.4%.
2012年海关统计煤炭进口量与去年略有不同,煤炭进口量中增加了褐煤进口的统计.而去年海关数据的进口煤炭应该称硬煤,今年则包括硬煤和褐煤。(完)
更多细节,请点选电煤网网站(here)
--发稿 李文科;审校 乔艳红
(除特别说明外，均为GMT时间) 1330 - 农业部公布一周出口销售(因周一总统日假期自周四推迟一天) 1500 - 商务部公布1月新屋销售 1900 - 农业部公布月度牲畜存栏量 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 王丽鑫；审校 许娜)
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路透纽约2月23日 - 美国公债收益率周四下跌，因投资者担忧特朗普政府的政策缺乏细节，且怀疑其提议的改革对经济造成的影响是否会像很多人最初认为的那么大。