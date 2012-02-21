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货币新闻 | 2012年 2月 21日 星期二 11:21 BJT

〔东京汇市〕欧元/美元跳涨约50个点子,此前希腊纾困协议达成

路透东京2月21日电---欧元/美元EUR=周二在亚洲盘中跳涨约50个点子,扳回稍早跌幅,此前欧元区财长早间就希腊二次纾困计画达成协议.(完)

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