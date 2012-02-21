〔东京汇市〕欧元/美元跳涨约50个点子,此前希腊纾困协议达成

《美国重要政经日程》-2月24日
(除特别说明外，均为GMT时间) 1330 - 农业部公布一周出口销售(因周一总统日假期自周四推迟一天) 1500 - 商务部公布1月新屋销售 1900 - 农业部公布月度牲畜存栏量 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 王丽鑫；审校 许娜)
路透东京2月21日电---欧元/美元EUR=周二在亚洲盘中跳涨约50个点子,扳回稍早跌幅,此前欧元区财长早间就希腊二次纾困计画达成协议.(完)
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
(除特别说明外，均为GMT时间) 1330 - 农业部公布一周出口销售(因周一总统日假期自周四推迟一天) 1500 - 商务部公布1月新屋销售 1900 - 农业部公布月度牲畜存栏量 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 王丽鑫；审校 许娜)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 102.46 -1.74 -1.67 2427772 京东 30.61 +0.14 +0.46 9921265 新浪 68.92 -10.64 -13.37 3683484 搜狐 41.04 -1.12 -2.66 372639 网易 298.99 -5.08 -1.67 2421436 百度 184.64 -1.37 -0.74 3711999 台湾 台湾积体电路
路透纽约2月23日 - 美国公债收益率周四下跌，因投资者担忧特朗普政府的政策缺乏细节，且怀疑其提议的改革对经济造成的影响是否会像很多人最初认为的那么大。