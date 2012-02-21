《外汇动态》希腊救援协议达成,提振欧元飙升

0306GMT---欧元兑美元和日圆大涨,因欧元区财长周二就第二轮希腊援助计划达成协议.
欧盟官员表示,救助计划将包括1,300亿欧元融资,以在2020年将希腊债务/GDP比例降至121%.
欧元兑美元EUR=一度上涨约70-80点,至日高1.3270,现持平於1.3245,远高於日低1.3186.欧元升势在90日移动均线切入位约1.3273附近的阻力位中止.
欧元兑日圆EURJPY=R上涨0.1%,报105.63,此前在电子交易系统(EBS)触及三个月新高105.81.(完)
--编译 王丽鑫;审校 白云
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