〔欧洲金融〕ECB将放弃所持希腊债券获利,助希腊减轻债务负担--消息

欧央行已斥资约380亿欧元购买希腊政府债券,现在这些债券价值约500亿欧元.通过放弃这部分债券获利,并将其重新分配给欧元区各国央行,欧央行可以借此减轻希腊债务负担.

该协议是1,300亿欧元融资计划的一部分.该计划旨在帮助希腊在2020年将债务与国内生产总值(GDP)之比由现在的约160%降至121%.