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货币新闻 | 2012年 2月 21日 星期二 12:01 BJT

〔欧洲金融〕ECB将放弃所持希腊债券获利,助希腊减轻债务负担--消息

路透布鲁塞尔2月21日电---欧元区一位高级官员周二表示,欧央行(ECB)将放弃过去两年按证券市场计划所购希腊债券的获利,以减轻希腊债务负担.

欧央行已斥资约380亿欧元购买希腊政府债券,现在这些债券价值约500亿欧元.通过放弃这部分债券获利,并将其重新分配给欧元区各国央行,欧央行可以借此减轻希腊债务负担.

该协议是1,300亿欧元融资计划的一部分.该计划旨在帮助希腊在2020年将债务与国内生产总值(GDP)之比由现在的约160%降至121%.

通过放弃这些债券获利,欧央行料可帮助希腊将债务减少5.5个百分点.(完)

--编译 李爽; 审校 白云

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