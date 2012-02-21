〔欧洲金融〕ECB将放弃所持希腊债券获利,助希腊减轻债务负担--消息

《美国重要政经日程》-2月24日
(除特别说明外，均为GMT时间) 1330 - 农业部公布一周出口销售(因周一总统日假期自周四推迟一天) 1500 - 商务部公布1月新屋销售 1900 - 农业部公布月度牲畜存栏量 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 王丽鑫；审校 许娜)
路透布鲁塞尔2月21日电---欧元区一位高级官员周二表示,欧央行(ECB)将放弃过去两年按证券市场计划所购希腊债券的获利,以减轻希腊债务负担.
欧央行已斥资约380亿欧元购买希腊政府债券,现在这些债券价值约500亿欧元.通过放弃这部分债券获利,并将其重新分配给欧元区各国央行,欧央行可以借此减轻希腊债务负担.
该协议是1,300亿欧元融资计划的一部分.该计划旨在帮助希腊在2020年将债务与国内生产总值(GDP)之比由现在的约160%降至121%.
通过放弃这些债券获利,欧央行料可帮助希腊将债务减少5.5个百分点.(完)
--编译 李爽; 审校 白云
(除特别说明外，均为GMT时间) 1330 - 农业部公布一周出口销售(因周一总统日假期自周四推迟一天) 1500 - 商务部公布1月新屋销售 1900 - 农业部公布月度牲畜存栏量 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 王丽鑫；审校 许娜)
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