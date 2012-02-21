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货币新闻 | 2012年 2月 21日 星期二 12:12 BJT

〔欧洲政经〕民间投资者同意接受降低希腊新债起始票息

路透布鲁塞尔2月21日电---一位欧元区官员表示,民间投资者周二同意,换债协议中的30年期希腊新债起始票息将低於之前商讨的水准,而且将分阶段提高.

这位官员称,新债票息最初为2%;2020年之前升至3%;从2021年起将为4.3%,而且在到期前保持不变.

在此之前,民间债务重组谈判原本设定,从现在到2020年期间,票息为3%,从2021年至到期提高至3.75%.(完)

--编译 兰秀娟;审校 蔡美珍

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