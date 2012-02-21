〔中国汇市〕人民币兑美元早盘略升,希腊纾困协议达成助推非美货币涨势

* 希腊纾困协议达成激励欧元反弹

* 人民币兑美元略升,但并未脱离近期盘整区间

* 副主席访美後,人民币升值压力减弱

路透上海2月21日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周二早盘略升,但并未脱离近期6.30元附近盘整区间.希腊纾困协议终於达成,欧元带动非美货币上涨,但由於此前市场对该协议通过早有预期,汇价仅在短暂上行後又缩小涨幅.

交易员并指出,希腊纾困协议达成後,近期国际汇市将趋於平稳,再考虑到国内消息面淡静,且副主席习近平访美结束後,来自国际方面的压力减弱,预计人民币汇率将延续目前的盘整走势.

"欧元还是有点强势,被压了很久了,反弹可能会持续几天."上海一银行交易员称."人民币受到欧元反弹的影响,也升了一点,但幅度不大."

人民币兑美元中间价CNY=PBOC今日报在6.2960元,上日为6.2938元;北京时间12:20,人民币兑美元即期报6.3008元,较上日6.3017元上涨.

上述交易员还提到,近期国内消息面淡静,汇市存在观望情绪,且市场并不认为欧元是趋势性走强,甚至有客盘趁美元调整之际买入,因此导致人民币总体升幅有限,预计近期汇价还将在6.30元附近盘整

东京汇市欧元跳升重回平盘之上,并突破90日移动均线的关键阻力,此前欧元区财长在周二就希腊第二轮纾困达成协议.[FRX/CN]

欧元区财长周一向批准第二轮希腊救援协议更进一步.此次救援将解希腊偿付债务的燃眉之急,但不大可能重振该国经济.[ID:nCN1400738]

离岸市场上,北京时间12:21,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.2980/30元,上日尾盘报6.2940元;海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.2810/10,上日尾盘为6.2750元.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 曲伟治; 审校 乔艳红

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