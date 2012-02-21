〔中国货币市场〕流动性仍紧隔夜回购利率小涨,然市场对後市信心充足(更新版)

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)

路透上海2月21日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周二早盘涨跌互现,短期资金仍显紧张,隔夜回购利率小涨.市场对後续资金面回暖信心充足,跨越降准实际生效日的七天回购利率已显跌势.

"还是偏紧,比昨天略好,看来还是要等准备金,...(预计周五後),七天(回购利率)恢复到3.5-4左右,隔夜(回购利率)会降得更快."上海一券商交易员称.

中国人民银行上周六宣布,将自24日(周五)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为今年首次下调.前次下调则在去年12月5日,是近三年来首次调降,下调幅度亦为50个基点.本次下调後,大型金融机构的存准率将调降至20.5%,预计将向金融系统注入资金约4,000亿元人民币.[ID:nCN1398154]

银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日,根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金,与已上缴部分进行比较後清算.业内人士表示,本周25日恰逢周六,因此本次上缴将提前於24日(周五)进行.

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:15 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 4.9151 4.8120 10.31 1,485.04

七天CN7DRP=CFXS 5.2488 5.3755 -12.67 363.66

14天CN14DRP=CFXS 5.5950 5.7151 -12.01 121.04

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 4.8775 4.8035 7.40 421.58

七天CHICNY7D=CFXS 5.1831 5.4054 -22.23 120.50

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上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 4.0600 3.3600 70.00 336.75

七天<0#CN7DRPO=SS> 4.2750 3.6050 67.00 103.76

14天<0#CN14DRPO=SS> 4.1000 4.1800 -8.00 1.18

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回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 4.9000 4.8200 8.00

七天CN7DRPFIX=CFXS 5.1300 5.3529 -22.29

14天CN14DRPFIX=CFXS 5.2600 5.8000 -54.00

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Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 4.8842 4.7792 10.50

七天SHICNYSWD= 5.1233 5.3472 -22.39

三个月SHICNY3MD= 5.3060 5.3148 -0.88

===============================================================================(完)

--发稿 刘昕; 审校

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