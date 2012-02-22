〔中国货币市场〕隔夜回购利率续涨,市场修正资金回暖预期(更新版)

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)

路透上海2月22日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周三延续分化走势,隔夜回购利率续涨,七天及14天回购则继续下跌.鉴於目前整体流动性仍显紧张,市场对於下调存准率实际执行後,资金面宽松程度的预期有所修正.

上海一银行交易员表示,刚宣布存准率下调时,市场预期极为乐观,认为过了本周五後,资金面将大幅宽松,但经过近几交易日紧张市况後,该预期有所修正,"(降准)肯定对资金面回暖是有帮助的,只不过帮助的效果可能没我们原先想象中的大."

她认为,调降存款准备金率所释放的资金中,部分将用於信贷投放,因此实际投放到银行间货币市场的并不足此前预计的4,000亿元人民币.

北京一银行交易员亦表示,在降准利好预期下,资金面仍如此紧张,表明了银行间市场流动性相当匮乏,因此降准所注入的资金量能不能令流动性大幅改善仍是个疑问.

中国人民银行上周六宣布,将自24日(周五)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为今年首次下调.本次下调後,大型金融机构的存准率将调降至20.5%,预计将向金融系统注入资金约4,000亿元.[ID:nCN1398154]

银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日,根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金,与已上缴部分进行比较後清算.业内人士表示,本周25日恰逢周六,因此本次上缴将提前於24日(周五)进行.

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:23 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 5.0395 4.9386 10.09 1,615.74

七天CN7DRP=CFXS 5.0865 5.2509 -16.44 512.38

14天CN14DRP=CFXS 4.9503 5.617 -66.67 62.08

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 5.0179 4.8892 12.87 407.69

七天CHICNY7D=CFXS 5.1148 5.2668 -15.20 111.40

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上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 5.7500 5.4350 31.50 297.62

七天<0#CN7DRPO=SS> 5.2000 4.8550 34.50 99.19

14天<0#CN14DRPO=SS> 4.5000 4.4050 9.50 0.72

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回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 5.0400 4.9000 14.00

七天CN7DRPFIX=CFXS 5.0300 5.1300 -10.00

14天CN14DRPFIX=CFXS 4.9600 5.2600 -30.00

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Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 5.0167 4.8842 13.25

七天SHICNYSWD= 5.0317 5.1233 -9.16

三个月SHICNY3MD= 5.3055 5.306 -0.05

===============================================================================(完)

--发稿 刘昕; 审校 乔艳红

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