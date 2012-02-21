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亚洲 | 2012年 2月 21日 星期二 14:20 BJT

《中国2012年经济指标各方预测值一览》--2月21日

路透上海2月21日电---以下为中国官方及部分权威机构对中国2012年重要经济指标同比增幅的预测值:

             政府目标              预测值/预测者/预测时间                            实际值
              2012年                      2012年                               2012年1月/2011年全年

  国内生产                        8.3%/恒生银行/12年2月                               --/9.2%
  总值(GDP)                       8.4%/摩根大通/2月                           
                                  8.5%左右/央行货币政策委员李稻葵/1月       
                                  8.2%/IMF/1月
                                  8.5%左右/中科院预测科学研究中心/1月
                                  8.5%/交行金融研究中心/1月                   
                                  8.5%/中国科学院数学与系统科学研究院陈锡康/1月                       
                                  8.8%/中国银行/11年12月                     
                                  8.5%-8.7%/前央行货币政策委员樊纲/12月     
                                  8.7%/国家信息中心首席经济学家范剑平/12月
                                  8%以上/国研中心宏观部余斌/12月                   
                                  8.4%/中金公司/12月
                                  8.9%/社科院/12月
                                  8.8%/亚洲开发银行/12月                      
                           
                                         

  居民消费                        3.5%左右/花旗/12年2月                             4.5%/5.4%
  价格指数(CPI)                   2.5%/中金公司/2月               
                                  3%/央行货币政策委员李稻葵/1月
                                  3.6%-4%/中科院预测科学研究中心/1月
                                  2.7%-3.3%/交行金融研究中心/1月               
                                  3.5%/中国银行/11年12月                          
                                  4%以下/前央行货币政策委员樊纲/12月
                                  低於4%/国研中心宏观部余斌/12月                 
                                  4.6%/社科院/12月

                                            
  工业生产者出厂                                                                    0.7%/6.0%
  价格指数(PPI)                                                              


  广义货币                        15%/摩根大通/12年1月                             12.4%/13.6%     
  供应量(M2)                      14%-15%/交行金融研究中心/1月     (12.4%、13.6%分别为2012年1月末和2011年12月末数据)   
                                                                                                                   

  新增人民币贷款                  8.2万亿元/摩根大通/12年1月                   7,381亿元/7.47万亿元
                                  8-8.5万亿元/交行金融研究中心/1月       
                                  8万亿元左右/中国银行/11年12月                
                                  9-10万亿元/中金公司/12月                    

                                    
  贸易顺差/逆差                  *1,550亿美元/摩根大通/12年2月               272.8亿美元/1,551.4亿美元
                                  410亿美元/美银美林/1月                
                                  1,200亿美元/交行金融研究中心/1月      
                                  1,350亿美元/社科院/11年12月              
                                  
                                      
  社会消费品                      17%/交行金融研究中心/12年1月                       --/17.1%
  零售总额                        14%以上/商务部/1月                           
                                  15.7%/社科院/11年12月                         
                                                                       
                                 
        
  固定资产投资                    21%左右/交行金融研究中心/12年1月                 --/23.8%
  (不含农户)                      22.8%/社科院/11年12月                     (23.8%为2011年1-12月数据) 

  注:1、*表示新增
     2、以上数据均来自媒体的公开报导
     3、机构全称:
                      央行--中国人民银行
                  国研中心--国务院发展研究中心
              发改委研究院--发改委宏观经济研究院
                  中金公司--中国国际金融有限公司
                  经合组织--经济合作暨发展组织(OECD)
                       IMF--国际货币基金会(完)

  --整理 李宏薇; 审校 边竞

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