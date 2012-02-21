主要国家经济指标预测--2月22日****

韩国数据：2月消费者信心指数从近八年低点反弹
路透首尔2月24日 - 韩国央行周五公布的调查结果显示，韩国2月消费者信心指数攀升，结束了此前连续三个月下跌态势，可能受助于出口反弹。
路透2月22日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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0030 澳洲薪资价格指数(较前季) 第四季 +0.8% +0.7%
(较上年同期) +3.4% +3.6%
0630 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 1月终值 -0.2% +0.4%
(较上年同期) +2.7% +2.7%
0758 法国制造业采购经理人指数(PMI) 2月初值 49.0 48.5
服务业PMI 52.5 52.3
综合PMI -- 51.2
0828 德国制造业PMI 2月初值 51.5 51.0
服务业PMI 53.9 53.7
综合PMI -- 54.0
0858 欧元区Markit制造业PMI 2月初值 49.5 48.8
服务业PMI 50.6 50.4
综合PMI 50.6 50.4
0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月终值 +0.3% +0.3%
(较上年同期) +3.2% +3.2%
消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -1.8% -1.8%
(较上年同期) +3.4% +3.4%
0930 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果 2月 0-9-0 0-9-0
(赞成升息-赞成维持利率不变-赞成降息)
1000 欧元区工业订单(较前月) 12月 +0.7% -1.3%
(较上年同期) -2.8% -2.7%
1200 美国抵押贷款指数 2月17日当周 -- 801.8
再融资指数 -- 4,538.0
1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 2月18日当周 -- -2.0%
1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 2月18日当周 -- +2.7%
1500 美国成屋销售年率(万户) 1月 465 461
2330 日本路透短观调查制造业景气判断指数 2月 -- 负5
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 10,083
外资投资日本股市(亿日圆) -- 1,288
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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2月21日(二)
0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 1月 顺差15.53 顺差20
0930 英国公共部门收支(亿英镑) 1月 盈余168.15 盈余210
公共部门净借款(亿英镑) 负107.11 负90
1330 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 1月 正0.22 --
1330 加拿大零售销售(较前月) 12月 -0.2% -0.2%
扣除汽车的零售销售 持平 +0.1%
1500 欧元区消费者信心指数 2月 负20.2 -- (完)
--整理 艾茂林/王洋; 审校 李爽
路透首尔2月24日 - 韩国央行周五公布的调查结果显示，韩国2月消费者信心指数攀升，结束了此前连续三个月下跌态势，可能受助于出口反弹。
OPEC:石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
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