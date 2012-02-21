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亚洲 | 2012年 2月 22日 星期三 07:15 BJT

****主要国家经济指标预测--2月22日****

路透2月22日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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0030 澳洲薪资价格指数(较前季) 第四季 +0.8% +0.7%

(较上年同期) +3.4% +3.6%

0630 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 1月终值 -0.2% +0.4%

(较上年同期) +2.7% +2.7%

0758 法国制造业采购经理人指数(PMI) 2月初值 49.0 48.5

服务业PMI 52.5 52.3

综合PMI -- 51.2

0828 德国制造业PMI 2月初值 51.5 51.0

服务业PMI 53.9 53.7

综合PMI -- 54.0

0858 欧元区Markit制造业PMI 2月初值 49.5 48.8

服务业PMI 50.6 50.4

综合PMI 50.6 50.4

0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月终值 +0.3% +0.3%

(较上年同期) +3.2% +3.2%

消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -1.8% -1.8%

(较上年同期) +3.4% +3.4%

0930 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果 2月 0-9-0 0-9-0

(赞成升息-赞成维持利率不变-赞成降息)

1000 欧元区工业订单(较前月) 12月 +0.7% -1.3%

(较上年同期) -2.8% -2.7%

1200 美国抵押贷款指数 2月17日当周 -- 801.8

再融资指数 -- 4,538.0

1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 2月18日当周 -- -2.0%

1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 2月18日当周 -- +2.7%

1500 美国成屋销售年率(万户) 1月 465 461

2330 日本路透短观调查制造业景气判断指数 2月 -- 负5

2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 10,083

外资投资日本股市(亿日圆) -- 1,288

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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2月21日(二)

0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 1月 顺差15.53 顺差20

0930 英国公共部门收支(亿英镑) 1月 盈余168.15 盈余210

公共部门净借款(亿英镑) 负107.11 负90

1330 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 1月 正0.22 --

1330 加拿大零售销售(较前月) 12月 -0.2% -0.2%

扣除汽车的零售销售 持平 +0.1%

1500 欧元区消费者信心指数 2月 负20.2 -- (完)

--整理 艾茂林/王洋; 审校 李爽

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