〔欧元区金融〕1,300亿欧元的希腊救援计划达成协议--欧元集团主席

《美国重要政经日程》-2月24日
(除特别说明外，均为GMT时间) 1330 - 农业部公布一周出口销售(因周一总统日假期自周四推迟一天) 1500 - 商务部公布1月新屋销售 1900 - 农业部公布月度牲畜存栏量 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 王丽鑫；审校 许娜)
路透布鲁塞尔2月20日电----欧元集团主席贾克称:
* 已就新的希腊救助计划和民间债权人参与救助达成协议
* 新方案将给予希腊进行改革和恢复可持续增长的时间
* 根据新方案希腊债务与GDP之比在2020年之前将降至120.5%,1,300亿欧元的援助资金将在2014年之前逐批派发
* 希腊将在几天内提出民间债权人参与救助的方案
* 希腊债务民间持有者的名义扣减率将为53.5%
* 成员国央行将向各自政府转交投资希腊债券的可能获利
* 欧盟执委会将加强派驻雅典的希腊问题工作小组的力量
* 希腊计划在未来两个月中,将债务偿付的绝对优先权概念付诸实施
* 希望欧元区领导人将提高ESM和EFSF的借贷能力(完)
(除特别说明外，均为GMT时间) 1330 - 农业部公布一周出口销售(因周一总统日假期自周四推迟一天) 1500 - 商务部公布1月新屋销售 1900 - 农业部公布月度牲畜存栏量 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 王丽鑫；审校 许娜)
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路透纽约2月23日 - 美国公债收益率周四下跌，因投资者担忧特朗普政府的政策缺乏细节，且怀疑其提议的改革对经济造成的影响是否会像很多人最初认为的那么大。