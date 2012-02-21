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货币新闻 | 2012年 2月 21日 星期二 12:43 BJT

〔欧元区金融〕1,300亿欧元的希腊救援计划达成协议--欧元集团主席

路透布鲁塞尔2月20日电----欧元集团主席贾克称:

* 已就新的希腊救助计划和民间债权人参与救助达成协议

* 新方案将给予希腊进行改革和恢复可持续增长的时间

* 根据新方案希腊债务与GDP之比在2020年之前将降至120.5%,1,300亿欧元的援助资金将在2014年之前逐批派发

* 希腊将在几天内提出民间债权人参与救助的方案

* 希腊债务民间持有者的名义扣减率将为53.5%

* 成员国央行将向各自政府转交投资希腊债券的可能获利

* 欧盟执委会将加强派驻雅典的希腊问题工作小组的力量

* 希腊计划在未来两个月中,将债务偿付的绝对优先权概念付诸实施

* 希望欧元区领导人将提高ESM和EFSF的借贷能力(完)

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