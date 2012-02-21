〔亚洲经济〕亚洲CFO看好本地区今年形势,关注中国经济增长--美银美林

* 2012年亚洲经济形势较有利

* 关注欧债危机,美国财政赤字和中国经济增长

* 中国成为并购活动的头号目标市场

路透北京2月21日电---投资银行美银美林周二发布报告显示,2012年,亚洲相较于全球其他地区形势较为有利,不过由於前景仍欠明朗,亚洲首席财务官(CFO)可能采取较保守的策略.

该行发表的首份《亚洲首席财务官市场前瞻报告》综合中国、澳大利亚、印度、香港、日本、韩国和新加坡共465名CFO的观点,显示除日本外的CFO看好亚洲经济,亚洲区内经济现况的评分为6.4分/10分,远高於对全球经济的评分4.7.其中中国的CFO对本国经济前景最为乐观,高达7.5分.

他们最受关注的三大问题分别是:欧洲债务危机,美国财政赤字以及中国经济可能放缓.

但报告也指出,亚洲CFO对本国GDP(国内生产总值)增长谨慎乐观,32%预期今年本国GDP可望提高,相较之下,仅有25%的中国CFO持此观点.

美银美林中国区行政总裁黄晓光表示,"亚洲经济基本面持续强劲,仍然是全球经济的亮点,但欧债危机及美国经济状况等全球宏观问题为中国带来不稳定因素,增长前景变得不明朗,反映中国不能完全摆脱全球经济的影响而独善其身."

尽管对宏观经济存有忧虑,但58%的亚洲CFO仍预计其公司今年营业收入会有所增加,52%预计公司盈利会上升.

**积极展开并购**

亚洲企业今年还将积极展开并购,三分之一的受访CFO预计今年参与并购,中国成为并购活动的整体头号目标市场,超过半数(86%)聚焦于中国市场.

而本土并购活动亦成为主要趋势,有意参与并购的CFO中超过50%考虑在本土进行并购.74%的CFO称并购原因是确保增长,而为提升技术和产能而进行并购的约占四分之一.

为确保企业增长,超过半数的中国CFO计划在2012年增加资本支出,在全部受访经济体中比例最高,亚洲的平均水平为39%.

在融资方面,预计融资需求增加的CFO占36.8%,同时有近半CFO预计今年融资成本增加.融资最主要原因在於拓展本国市场.

传统银行贷款为最常用的新资金来源,79%的受访中国CFO通常通过银行借贷获取资金.

受访CFO任职公司的全球营业收入至少为5亿美元,包括跨国公司的亚洲部门及当地企业.

据黄晓光介绍,在中国的受访企业中,跨国公司占比约49%,合资企业和国企均在24%左右.(完)