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货币新闻 | 2012年 2月 21日 星期二 13:08 BJT

〔欧洲金融〕IMF理事会将在3月讨论第二个希腊纾困方案--总裁拉加德

路透布鲁塞尔2月20日电---国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德称:

* IMF理事会将在3月第二周讨论第二个希腊纾困方案.

* IMF理事会将在3月第二周决定IMF向新的希腊救助计划提供多少资金.(完)

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