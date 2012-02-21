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货币新闻 | 2012年 2月 21日 星期二 13:10 BJT

〔欧元区金融〕ESM和EFSF整合应能构筑更强大防火墙--欧盟执委

路透12月20日电---德国财长称,成员国央行将拿出相当於国内生产总值(GDP)1.8%的资金用於减轻希腊债务负担.

欧盟经济暨货币事务执委雷恩称,应能在3月将永久的ESM欧元区救助机制与EFSF剩余能力整合在一起,构筑更强大的防火墙.(完)

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