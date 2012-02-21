〔欧洲金融〕希腊财长称周三起将启动民间部门换债程序

《美国重要政经日程》-2月24日
(除特别说明外，均为GMT时间) 1330 - 农业部公布一周出口销售(因周一总统日假期自周四推迟一天) 1500 - 商务部公布1月新屋销售 1900 - 农业部公布月度牲畜存栏量 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 王丽鑫；审校 许娜)
路透布鲁塞尔2月21日电---希腊财长韦尼泽洛斯在周二出席欧元区财长会议後表示,希腊计划周三开始启动与民间部门之间的债券互换.互换计划旨在将希腊债务削减逾1,000亿欧元.
"我们将从明日早间开始启动这一程序,预计到3月的第二周将能完成规模最大的部分,然後到4月的第一周时将全部正式完成,"他告诉记者.
希腊与欧元区/国际货币基金组织(IMF)新近达成1,300亿欧元融资协议,该协议的目标是到2020年,将希腊债务与国内生产总值(GDP)之比从160%降至120%.民间部门债券互换是希腊在该协议下所实施的系列措施之一.(完)
--编译 隋芬;审校 沈以文
(除特别说明外，均为GMT时间) 1330 - 农业部公布一周出口销售(因周一总统日假期自周四推迟一天) 1500 - 商务部公布1月新屋销售 1900 - 农业部公布月度牲畜存栏量 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 王丽鑫；审校 许娜)
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路透纽约2月23日 - 美国公债收益率周四下跌，因投资者担忧特朗普政府的政策缺乏细节，且怀疑其提议的改革对经济造成的影响是否会像很多人最初认为的那么大。