〔欧洲金融〕希腊财长称周三起将启动民间部门换债程序

"我们将从明日早间开始启动这一程序,预计到3月的第二周将能完成规模最大的部分,然後到4月的第一周时将全部正式完成,"他告诉记者.

希腊与欧元区/国际货币基金组织(IMF)新近达成1,300亿欧元融资协议,该协议的目标是到2020年,将希腊债务与国内生产总值(GDP)之比从160%降至120%.民间部门债券互换是希腊在该协议下所实施的系列措施之一.(完)