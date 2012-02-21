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货币新闻 | 2012年 2月 21日 星期二 13:33 BJT

〔欧洲金融〕希腊财长称周三起将启动民间部门换债程序

路透布鲁塞尔2月21日电---希腊财长韦尼泽洛斯在周二出席欧元区财长会议後表示,希腊计划周三开始启动与民间部门之间的债券互换.互换计划旨在将希腊债务削减逾1,000亿欧元.

"我们将从明日早间开始启动这一程序,预计到3月的第二周将能完成规模最大的部分,然後到4月的第一周时将全部正式完成,"他告诉记者.

希腊与欧元区/国际货币基金组织(IMF)新近达成1,300亿欧元融资协议,该协议的目标是到2020年,将希腊债务与国内生产总值(GDP)之比从160%降至120%.民间部门债券互换是希腊在该协议下所实施的系列措施之一.(完)

--编译 隋芬;审校 沈以文

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