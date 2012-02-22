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亚洲 | 2012年 2月 22日 星期三 09:11 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--2月22日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 
 
  一、新债招标: 
  
  中国财政部280亿元人民币10年期固息国债9:30-10:30招标,利率预测均值3.52%
  华泰集团6亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA),农业银行主承
  淮南矿业集团15亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),民生银行主承 
  桑德环境(000826.SZ)4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),中信银行主承 
  浙江国际贸易集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),中信银行及华夏银行主承
  铁道部150亿元五年期中期票据招标(主体评级AAA),中国银行及农业银行主承
  深圳华强集团5亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA),招商银行主承
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  二、新债上市:  

  财政部280亿元五年期固息国债120003,票面利率3.14%
  国家开发银行200亿元七年期固息金融债120207,票面利率3.94%
  岳阳林纸(600963.SS)5亿元一年期短融041252002,票面利率6.14%
  华谊兄弟(300027.SZ)3亿元一年期短融041258004,票面利率7.50%
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  三、缴款:

  西王集团10亿元一年期短融041252005
  福耀玻璃6亿元一年期短融
  重庆对外经贸集团2.2亿元一年期短融041261006,票面利率8.20%
  鲁泰煤业3亿元一年期短融
  山西阳光焦化集团3亿元一年期短融041262006,票面利率8.90%
  吉林昊融有色金属集团3.9亿元一年期短融04126006,票面利率7.00%
  北京建工集团5亿元一年期短融
  中天建设集团6亿元一年期短融
  安徽交通集团5亿元五年期中票
  中石油集团100亿元七年固息债,票面利率4.50%
  中石油集团100亿元15年固息债,票面利率5.00%
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  四、还本付息:
  
  国家开发银行350亿元10年期固息金融债110208付息,票面利率4.62%
  进出口银行150亿元五年期浮息(一年定存基准)金融债110301付息,基本利差0.65%
  渝富资产管理公司20亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180029付息,票面利率6.33%
  临汾投资建设公司20亿元八年期固息债1180030付息,票面利率7.23%
  广西农垦集团10亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1180031付息,票面利率6.98%
  太阳纸业(002078.SZ)5亿元三年期浮息(一年定存基准)中票1182035付息,基本利差2.60%
  中粮集团50亿元三年期中票1182036付息,票面利率4.78%
  东航集团5亿元五年期中票1182037付息,票面利率5.31%
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

  --从第三方基金销售资格相关申请机构了解到,首批第三方基金销售机构诞生进入最後读秒
阶段,只待证监会最终的正式批文,好买、众禄、诺亚正行等申请者有望拔得头筹. 

  --国土资源部称,2012年住房用地供应计划总量原则上应不低於过去五年年均实际供应量;
今年将选择部分城市开展小产权房清理试点工作,为启动全面清理工作做好政策储备,小产权
房将不予确权发证,不受法律保护.  

  国家统计局今日公布2011年国民经济和社会发展统计公报
  ==============================================================================(完)

  --整理 冉莹; 审校 曲伟治

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