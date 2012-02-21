《独家新闻》美国发电商爱依斯计画出售中国业务资产--消息(更新版)

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路透香港2月21日电---三位消息人士告诉路透,全球性发电企业--美国爱依斯(AES Corp)(AES.N)已启动程序,将中国业务部分或完全出售,交易价值约为3-4亿美元.

消息人士称,爱依斯近期已聘请一家投行担任交易顾问.其它细节尚未可知.爱依斯是在1990年代初期成为首家进入中国市场的美国发电商.

"这宗交易已进入市场."消息人士之一表示.

这些消息人士均要求匿名,因未被授权告知媒体.AES的中国与美国高层无法立即置评.

爱依斯退出中国的计划凸显出中国电力行业运营环境颇具挑战.由於电价由政府制定,煤电企业基本没有定价权,无法完全将燃料成本涨幅转嫁给终端消费者.

根据其网站,爱依斯在中国有15家发电厂,总装机容量为2,964兆瓦,员工人数超过200人.

根据去年11月的公司介绍,爱依斯在中国的业务包括在河北、江苏、四川及浙江等省份经营天然气及煤炭发电厂、水力发电站及风力发电.

根据介绍资料,公司在合资事业占有748兆瓦,其中120兆瓦是风力发电,525兆瓦是煤炭发电.其余则是水力和天然气发电.

中国主权财富基金--中国投资公司[CIC.UL]於2009年以16亿美元收购了爱依斯15%的股权.

目前还不清楚谁将买下这些资产,但在中国有相对较大电力投资的海外投资者,包括有中电控股(0002.HK)及由富商李嘉诚掌控的电能实业(0006.HK).

国内电力公司像是国营的华能国际电力(0902.HK)(600011.SS)(HNP.N)及大唐发电(0991.HK)(601991.SS)也在中国经济快速成长之际扩大发电容量.(完)