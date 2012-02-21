〔中国债市动态〕现券收益率总体持稳,国开债收益率高於预期压制长端

路透上海2月21日电---中国银行间债市周二现券午盘收益率总体持稳,不过长端受国开行10年增发债收益率高於预期而承压略重.交易员称,主要回购利率居高不下显示目前资金面仍偏紧,但在周五将释放存款准备金预期下,机构多选择继续等待观望.

国家开发银行[CHDB.UL]周二招标的2011年第20期10年期增发固息金融债,中标收益率4.1017%,明显高於市场预期.该期债需求相对中性,加之资金面依然偏紧,限制投标热情.[ID:nCN1401448]

上海一银行交易员称,今天现券收益率总体变化不大,仅长端受偏高的国开债发行结果压制略有上行.未来走势"就看周五(资金面)了."

银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周二早盘涨跌互现,短期资金仍显紧张,隔夜回购利率小涨.市场对後续资金面回暖信心充足,跨越降准实际生效日的七天回购利率已显跌势.[ID:nCN1401764]

中国央行将自24日(周五)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为今年首次下调.本次下调预计将向金融系统注入资金约4,000亿元人民币.[ID:nCN1398558]

北京时间11:37,剩余期限约9.5年的固息国债110019券最新双边报价tCN110019=CFXM在3.5400%/3.5100%,上日尾盘收报3.5200%/3.4900%.(完)