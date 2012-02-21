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货币新闻 | 2012年 2月 21日 星期二 13:50 BJT

《综述》欧元区财长就希腊第二笔援助方案达成协议,规模1,300亿欧元

* 希腊第二笔援助金规模1,300亿欧元

* 希腊债务到2020年料相当於GDP的120.5%

* 民间债权人接受53.5%的扣减率

* 欧洲央行将放弃所持希腊债券的获利

记者 Annika Breidthardt/Jan Strupczewski;

路透布鲁塞尔2月21日电---欧元区财长周二敲定针对希腊的第二笔援助贷款协议,这将解决该国迫在眉睫的融资需求,但看似不大可能重振希腊经济.

历经13个小时谈判过後,欧元区官员称财长们敲定措施,旨在到2020年将希腊债务/国内生产总值(GDP)之比降至120.5%,该比例略高於120%的原目标.此前民间债权人谈判代表同意承担更大幅度损失,以帮助填补资金缺口.

规模1,300亿欧元的援助协议将驱散笼罩欧元区长达数月的不确定性阴云,并帮助希腊避免近期破产的命运.该援助协议将遵从严格条件.

欧元集团主席贾克在记者会上称,"我们已经就新的希腊救助计划和民间部门参与救助达成一项影响深远的协议,新协议将大幅削减希腊债务,并为规模史无前例的官方新融资铺平道路...以保护希腊在欧元区的未来."

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