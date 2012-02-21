《综述》欧元区财长就希腊第二笔援助方案达成协议,规模1,300亿欧元

* 希腊第二笔援助金规模1,300亿欧元

* 希腊债务到2020年料相当於GDP的120.5%

* 民间债权人接受53.5%的扣减率

* 欧洲央行将放弃所持希腊债券的获利

记者 Annika Breidthardt/Jan Strupczewski;

路透布鲁塞尔2月21日电---欧元区财长周二敲定针对希腊的第二笔援助贷款协议,这将解决该国迫在眉睫的融资需求,但看似不大可能重振希腊经济.

历经13个小时谈判过後,欧元区官员称财长们敲定措施,旨在到2020年将希腊债务/国内生产总值(GDP)之比降至120.5%,该比例略高於120%的原目标.此前民间债权人谈判代表同意承担更大幅度损失,以帮助填补资金缺口.

规模1,300亿欧元的援助协议将驱散笼罩欧元区长达数月的不确定性阴云,并帮助希腊避免近期破产的命运.该援助协议将遵从严格条件.