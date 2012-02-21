《中国金融分析》高收益债破冰在即,风险管控致难速成中小企融资利器

* 初衷或为破解中小企融资难题,但短期难成救命稻草

* 发行资格偏低或引发逆向选择,推高违约风险

* 市场初期料将筛选发行人资格

* 减弱信息不对称将是市场发展关键

作者 曲伟治/刘昕

路透上海2月21日电---俗称为"垃圾债券"的高收益债市场在中国终於破冰在即,虽然其初衷或为破解中小企业融资难题,但高悬于顶的违约风险,有可能促使监管层谨慎前行,对发行主体严挑细选.

分析人士认为,与美国"垃圾债"不同的是,中国的高收益债市场初期将允许资质较好的企业率先"试水",信用风险较高的企业将难成融资主体;而中小企业融资难问题的长期解决,还需完善制度减弱信息不对称,并逐步放宽市场准入条件.

"很难说中小企业融资完全靠发行垃圾债解决,"银河证券首席经济学家潘向东表示,"或许可以解决一部分,证监会很可能会对发行人进行筛选,特别是在这个市场刚建立的时候."

证监会主席郭树清去年12月两次公开讲话都表示要鼓励发展高收益债,作为固定收益类金融产品的创新之一,并建立统一债券市场.[ID:nCN1327990]另据国内媒体此前报导,高收益债相关办法有望在近期颁布,并且最快本月落地实施,而管理将实行备案制.[ID:nCN1371172]

西南证券首席经济学家王剑辉则指出,证监会设立高收益债券市场的初衷可能是想将民间借贷纳入体系之内,解决中小企业融资窘境,但如果想彻底解决这问题,就需要放低发行人资格.

去年在宏观调控、流动性收紧的大背景下,温州民间借贷利息疯涨,由此导致许多中小企业因资金链断裂而发生老板潜逃、跳楼自杀、企业倒闭、员工欠薪等一系列事件.之後国务院即出台一系列举措扶持小微型企业发展,其中就包括拓宽其融资渠道.

不过,近期山东海龙(000677.SZ)主体和短融债项评级一再遭遇降级後,其短融收益率迅速攀升至逾80%的高位,成为事实上的"垃圾债券",无疑给推出在即的高收益债市场提前敲响了一记警钟.

高收益债券(又名垃圾债券),即为低信用级别的公司或市政机构发行的债券,分析师一般认为,信用等级在BBB级以下的,即为"投机级"债券.

**高门槛以防引发逆向选择**

旨在鼓励中小企业融资的高收益债市场却设置了较高的进入门槛,或许是中国债市信息不对称现实下的无奈选择.因为一旦将发行人主体资格放低,市场最终将发生逆向选择,从而推高违约风险,这当然不是监管层所乐见的.

所谓逆向选择是指,能够承担高成本并积极发债的往往是高违约风险企业,甚至恶意圈钱的;而不愿承受高利率发债的企业,则往往是偿付能力很高的优质发行人,可以其他更低成本方式融资.

"从企业的角度来看,肯定是有动力(发债)的,因为他们一般很难获得贷款,毕竟风险比较大."国海证券固定收益分析师高勇标表示.

但是有意愿发债,并非都能够成行.据接近监管层的业内人士透露,证监会在高收益率债市场刚刚启动时,将对发行主体的资格进行限定,不会让一些违约风险很大的企业任意发债,避免市场出现逆向选择.

他还表示,高收益债将在交易所固定收益平台交易,买方仅限於机构,不会向风险承受能力相对较低的个人投资者开放,市场初期将控制风险在可承受范围内.

"中国的高收益债至少在初期,应该不会是美国意义上的垃圾债,资质还不错的(企业)估计将先尝试发债,对於这样的发行人,利率应该不会很高."上海一债券基金经理表示,应尽量避免恶意圈钱,和不负责任的"跑路"等违约现象.

中国首家民营航空公司--春秋航空此前就曾折戟于债券融资,对此公司董秘兼财务总监(CFO)陈可表示,原因在於该公司获得的"A+级"评级较低,债券融资成本偏高,甚至高於同期贷款,令公司最终放弃债券融资计划.

据上海一券商投行人士介绍,目前债券主承销费用一般为1%-2%左右,小企业由於债券流动性差,市场接受度不高,承销费用还会适当上浮,另外还有评级公司评级费用25万人民币/笔,後续跟踪评级5万/年.

"如果小企业发个1,000万元左右规模的债券,承销和评级费用就会占到4%-5%,如果还要支付13%-14%的利息,企业投资项目收益率至少20%以上才能覆盖费用."该人士表示.

**减弱信息不对称是市场发展关键**

春秋航空发债折戟,核心矛盾在於信息不对称,公司认为自己偿付能力不错,应获得高於"A+"的评级,但评级公司只能从基本财务数据等出发,给出偏低的评级,最终融资成本的提升难以获得企业认可而放弃发债.

"评级公司在高收益债市场还是很重要的,他们是首先对信用风险最早进行评估的主体,直接关系到债券定价."潘向东指出,客观的信用评级,可以向买方提供卖方相对客观信息,从而决定最终买卖双方对债券利率的接受度.

与国际上公认的最具权威性的标准普尔、穆迪和惠誉三家专业信用评级机构相比,中国目前仅有大公、中诚信、联合、上海新世纪这规模较大的四家,且主要发展也是从2005年短融市场建立後成长起来的.

王剑辉认为,尽管美国垃圾债市场也存在信息不对称,但其评级公司相对专业,再加上信息披露比较充分,这将给买方提供相对充分和客观的信息;但在中国市场,目前评级公司水平还难以与国际大公司比拟,而信息披露透明度方面,更是难以企及.

美国对於公开发行的高收益债券,必须向证券交易委员会(SEC)登记注册.发行人需要提供与债券发行有关的一切信息,并对其真实性、准确性承担法律责任.同时对相关的信用评级机构、审计机构等相关中介机构进行监管规范.当持有人发现不真实陈述,可以提出司法诉讼,让发行人承担法律责任.

而上海一券商分析师指出,未来要实现普遍意义上的中小企业发行垃圾债融资,需要客观的评级体系,非常透明的信息披露,并且有完善的法律破产清偿制度,这样才可以逐步放宽市场发行人准入资格,"在信息尽量对称的基础上,市场将决定是否接受高风险企业发债."(完)