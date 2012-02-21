〔韩国股市〕收盘几近持平,造船类股跌幅居前

《全球汇市》美元下跌，因努钦税改评论和美联储预期
路透纽约2月23日 - 美元兑一篮子主要货币周四下跌，因市场认为美国税改没有取得进展，周三发布的比预期更鸽派的美国联邦储备理事会(FED/美联储)会议记录继续打压美元。
路透首尔2月21日电---韩国股市周二收盘几近持平,盘中走势动荡,但尾盘削减跌幅,此前希腊达成盼望已久的债务协议,但油价蹿升令股市承压.
造船类股跌幅居前,大宇造船(042660.KS)和三星重工业(010140.KS)分别挫跌2.67%和2.79%.
综合股价指数(KOSPI).KS11略微收低0.03%至2,024.24点.(完)
--编译 兰秀娟;审校 郑茵
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
路透纽约2月23日 - 美元兑一篮子主要货币周四下跌，因市场认为美国税改没有取得进展，周三发布的比预期更鸽派的美国联邦储备理事会(FED/美联储)会议记录继续打压美元。
路透首尔2月24日 - 韩国央行周五公布的调查结果显示，韩国2月消费者信心指数攀升，结束了此前连续三个月下跌态势，可能受助于出口反弹。
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