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亚洲 | 2012年 2月 21日 星期二 14:18 BJT

〔韩国股市〕收盘几近持平,造船类股跌幅居前

路透首尔2月21日电---韩国股市周二收盘几近持平,盘中走势动荡,但尾盘削减跌幅,此前希腊达成盼望已久的债务协议,但油价蹿升令股市承压.

造船类股跌幅居前,大宇造船(042660.KS)和三星重工业(010140.KS)分别挫跌2.67%和2.79%.

综合股价指数(KOSPI).KS11略微收低0.03%至2,024.24点.(完)

--编译 兰秀娟;审校 郑茵

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