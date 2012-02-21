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亚洲 | 2012年 2月 21日 星期二 14:28 BJT

〔中国新债〕上海建工下周二将发行20亿元中期票据,期限五年

路透上海2月21日电---上海建工集团股份有限公司(600170.SS)周二公告称,将於下周二(28日)在银行间

债市簿记建档发行20亿元人民币中期票据,期限五年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

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上海建工 34 20 5 2/28簿记建档 建设银行 AAA 2/29 3/1

(600170.SS)

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 曾菱; 审校 乔艳红

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