上海鹏欣在新西兰收购牧场受阻 称将打击中资投资意愿

(本文由路透中文网编译提供)

路透惠灵顿2月21日电---上海鹏欣集团收购新西兰16家奶牛场的交易被新西兰高等法院叫停。该集团周二称，若该交易失败，将影响中国企业对新西兰的投资意愿。

鹏欣集团此宗交易获新西兰政府批准後，高等法院要求政府重新评估该交易给新西兰带来的经济利益，因此此宗交易暂时搁置。

向外资出售乡村和沿海土地，在新西兰是个敏感问题，因新西兰是以农业为主导的国家。

鹏欣集团表示，其他潜在的中国投资者关注此事处理方式。

该集团发言人Cedric Allan在声明中说："他们会对近几个月看到的反华情绪感到失望，而过程冗长、花费高昂且充满不确定性的审批过程也令人气馁。"

新西兰政府已表示将重新考虑此宗交易带来的经济利益，这意味着政府可能最终撤销此前批准交易的决定。

新西兰是唯一与中国签订了自由贸易协定的西方国家。（完）