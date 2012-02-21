版本:
中国
亚洲 | 2012年 2月 21日 星期二 14:39 BJT

〔中国新债〕中原传媒集团下周二将发行3亿元中期票据,期限三年

路透上海2月21日电---中国中原出版传媒投资控股集团有限公司周二公告称,将於下周二(28日)在银行间

债市簿记建档发行3亿元人民币中期票据,期限三年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

=============================================================================================

中原传媒集团 14 3 3 2/28簿记建档 中国银行 AA 2/29 3/1

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 曾菱; 审校 林高丽

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐