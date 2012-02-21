〔中国新债〕中原传媒集团下周二将发行3亿元中期票据,期限三年

《全球汇市》美元下跌，因努钦税改评论和美联储预期
路透纽约2月23日 - 美元兑一篮子主要货币周四下跌，因市场认为美国税改没有取得进展，周三发布的比预期更鸽派的美国联邦储备理事会(FED/美联储)会议记录继续打压美元。
路透上海2月21日电---中国中原出版传媒投资控股集团有限公司周二公告称,将於下周二(28日)在银行间
债市簿记建档发行3亿元人民币中期票据,期限三年.
具体条款如下:
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日)
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中原传媒集团 14 3 3 2/28簿记建档 中国银行 AA 2/29 3/1
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--发稿 曾菱; 审校 林高丽
路透纽约2月23日 - 美元兑一篮子主要货币周四下跌，因市场认为美国税改没有取得进展，周三发布的比预期更鸽派的美国联邦储备理事会(FED/美联储)会议记录继续打压美元。
路透首尔2月24日 - 韩国央行周五公布的调查结果显示，韩国2月消费者信心指数攀升，结束了此前连续三个月下跌态势，可能受助于出口反弹。
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