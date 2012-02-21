〔日本股市〕日经指数闯关9,500点失败,融资消息打压马自达大跌(更新版)

《全球汇市》美元下跌，因努钦税改评论和美联储预期
路透纽约2月23日 - 美元兑一篮子主要货币周四下跌，因市场认为美国税改没有取得进展，周三发布的比预期更鸽派的美国联邦储备理事会(FED/美联储)会议记录继续打压美元。
(新增细节)
路透东京2月21日电---日股日经指数周二在闯关9,500点未果後下挫,马自达汽车(7261.T)大跌近10%,此前有报导称,该公司计划通过供股及贷款融资20亿美元.
不过,外界期待已久的1,300亿欧元希腊援助计划终获欧洲财长批准,支撑了市场人气.
日经指数.N225在震荡交投中收跌0.2%,报9,463.02点,在此前七个交易日该指数累计上涨6%.
路透纽约2月23日 - 美元兑一篮子主要货币周四下跌，因市场认为美国税改没有取得进展，周三发布的比预期更鸽派的美国联邦储备理事会(FED/美联储)会议记录继续打压美元。
路透首尔2月24日 - 韩国央行周五公布的调查结果显示，韩国2月消费者信心指数攀升，结束了此前连续三个月下跌态势，可能受助于出口反弹。
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