〔日本股市〕日经指数闯关9,500点失败,融资消息打压马自达大跌(更新版)

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路透东京2月21日电---日股日经指数周二在闯关9,500点未果後下挫,马自达汽车(7261.T)大跌近10%,此前有报导称,该公司计划通过供股及贷款融资20亿美元.

不过,外界期待已久的1,300亿欧元希腊援助计划终获欧洲财长批准,支撑了市场人气.

日经指数.N225在震荡交投中收跌0.2%,报9,463.02点,在此前七个交易日该指数累计上涨6%.