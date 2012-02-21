〔背景资料〕主要国家及地区指标利率历来变动一览

美国债市：公债收益率下跌，因对特朗普政策经济的影响存疑

路透纽约2月23日 - 美国公债收益率周四下跌，因投资者担忧特朗普政府的政策缺乏细节，且怀疑其提议的改革对经济造成的影响是否会像很多人最初认为的那么大。