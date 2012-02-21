〔背景资料〕全球主要国家及地区最新指标利率一览表

澳洲央行表示,欧元区债券危机的风险看似有些消退,且国内经济成长看来已成趋势,这些是本月维持利率不变的原因.2月7日的政策会议记录几未提供澳洲央行思维的新讯息.央行委员会成员只是重申,通胀前景温和意味着其必要时将会降息.[ID:nCN1401168]

路透调查周一显示,欧洲央行(ECB)下周将通过最新的三年期再融资操作,以最低利率向银行提供近5,000亿欧元的贷款.超过60位分析师的预估中值显示,ECB将在2月29日的第二轮三年期放贷操作中,以1%的利率提供4,920亿欧元(6,476亿美元).[ID:nCN1401248]

新西兰央行调查周二显示,新西兰第一季的通胀预期下降,因未来经济增长保持稳定.代表新西兰央行进行的季度预期调查显示,企业管理者对新西兰未来一年平均通胀率预期为2.24%,11月进行的前次调查为2.72%.两年期通胀预期亦从2.82%降至2.5%.新西兰央行货币政策基於消费者物价指数(CPI).[ID:nCN1401466]

最新利率水准* 最近一次变动

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美洲

美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点

基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点

加拿大 隔夜拆款利率1.0% 2010年9月8日升25基点

巴西 Selic利率10.50% 2012年1月18日降50基点

亚洲

日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调

贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点

中国 金融机构一年期存款利率3.5% 2011年7月7日升25基点

一年期贷款利率6.56% 2011年7月7日升25基点

台湾 重贴现率1.875% 2011年6月30日升12.5基点

担保放款融通利率2.25% 2011年6月30日升12.5基点

短期融通利率4.125% 2011年6月30日升12.5基点

香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点

隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点

韩国 基本利率(base rate)目标3.25% 2011年6月10日升25基点

澳洲 隔夜拆款利率4.25% 2011年12月6日降25基点

马来西亚 隔夜政策利率3.00% 2011年5月5日升25基点

新西兰 官方指标利率2.50% 2011年3月10日降50基点

泰国 一天期附买回利率3.50% 2011年8月24日升25基点

菲律宾 隔夜借款利率4.25% 2012年1月19日降25基点

印度 附买回利率8.50% 2011年10月25日升25基点

附卖回利率7.50% 2011年10月25日升25基点

欧洲

欧元区 主要再融资利率1.00% 2011年12月8日降25基点

英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点

(Bank Rate paid on commercial bank reserves)

瑞士 利率目标区间0.00-0.25% 2011年8月3日下调目标区间50基点

瑞典 附买回利率1.50% 2012年2月16日降25基点

挪威 指标利率1.75% 2011年12月14日降50基点

俄罗斯 指标再融资利率8.00% 2011年12月23日降25基点

一天期存款利率4.00% 2011年12月23日升25基点

非洲

南非 附买回利率5.5% 2010年11月18日降50基点

* 以宣布日为准,多数变动於宣布翌日生效.

** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%;渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25%.(完)