〔中国债市〕人民币利率互换止跌企稳,资金偏紧制约降准利好效果

路透上海2月21日电---中国人民币利率互换(IRS)周二止跌企稳,因央行调降存款准备金率後,货币市场仍显偏紧,市场担心货币政策放松力度恐不及预期.

交易员表示,由於1月份财政占款大幅增加,以及央行公开市场逆回购操作相继到期,令此次存准率下调的宽松效果大打折扣.此举或表明央行对於社会流动性的控制仍较谨慎.

北京一银行交易员说,"回购利率还是很高,目前IRS下跌的动能不够."

他表示,IRS昨日早盘跌下去後,很快就反弹了回来,今天整体变动不大,小升了约1-2基点(bp).

中国人民银行将自24日(周五)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为今年首次下调.本次下调後,大型金融机构的存准率将调降至20.5%,预计将向金融系统注入资金约4,000亿元人民币.[ID:nCN1398154]

银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周二早盘涨跌互现,短期资金仍显紧张,隔夜回购利率小涨.市场对後续资金面回暖信心充足,跨越降准实际生效日的七天回购利率已显跌势.[CN/CN]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基於七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周二 3.6014/3.7386 3.2758/3.3617 3.2483/3.3400 3.3700/3.4700 3.3217/3.6167

周一 3.5540/3.6920 3.2458/3.3375 3.2250/3.3217 3.3417/3.4383 3.2975/3.6350

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变动 0.0474/0.0466 0.0300/0.0242 0.0233/0.0183 0.0283/0.0317 0.0242/-0.0183

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年1月人民币IRS成交的名义本金总额为971.53亿元人民币,较2011年12月的2,230.58亿元降近六成.(完)

--发稿 周晓峰; 审校 杨淑祯

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