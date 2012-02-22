〔中国数据〕2月汇丰制造业PMI初值连续第三个月回升,但新出口订单骤降

路透北京2月22日电---汇丰(HSBC)周三公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的2月初值数据,连续第三个月回升,但仍处在荣枯分水岭下方;且新出口订单骤降,令经济下行风险增大.

Markit提供的新闻稿显示,宏观经济先行指标--2月汇丰中国制造业PMI初值升至49.7,高於上月终值48.8.

不过当月新出口订单指数骤降至47.4,创下八个月最低水平.这和中国1月进出口同比意外"双降"相吻合,暗示外贸形势仍然严峻.

"春节过後,产出快速增加令PMI初值改善,但经济增长仍在放缓轨道上,"汇丰银行中国区首席经济学家屈宏斌指出.目前尚未看到国内需求出现大幅反弹,而外需疲弱产生不利影响,增加了经济增长的下行风险.

他预计,继今年首次下调存准後,中国央行料将加快政策放松步伐,因通胀压力继续释放.央行周末决定自24日(周五)起下调存准率0.5个百分点.

PMI预览数据中,多数分项指数上升.其中产出指数反弹至荣枯分水岭上方,整体新订单指数勉力和上月终值持稳.

当月投入和产出价格指数则双双上涨,表明制造业者仍面临较大成本压力,且正努力将其向消费者领域转嫁.

中国海关此前数据显示,1月出口同比降0.5%,是2009年11月以来最低水平;进口同比大幅下降15.3%,创2009年8月来最低.[ID:nCN1373348]

人民日报最近文章指出,中国面临国内外严峻的经济形势,需要确保经济的稳定增长,又要时刻警醒,不能陷入"GDP崇拜"的轮回.[ID:nCN1399238]

是次PMI预览数据样本采集自2月13-20日之间.2月PMI终值则定於3月1日发布.

PMI初值数据以每月PMI调查总样本量的85%-90%为依据,力求对PMI最终数据作出准确预告.为反映每月经济运行的趋势,PMI预览数据和最终数据皆尽量剔除季节性因素对数据的影响.

由汇丰与Markit联合编制的预览数据基於PMI调查数据的先期分析制作而成,比同月的PMI最终数据提前约一周发布,并早于同类统计数据的公布时间.[ID:nCN1616111](完)